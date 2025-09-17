Cotización del dólar en Venezuela para HOY 17 de septiembre, según BCV

Si bien en los últimos días toda la atención del pueblo venezolano se ha enfocado en la tentativa estadounidense de realizar una intervención militar dentro de su país, el presidente Nicolás Maduro, recientemente realizó una declaración insólita en busca de darle una ayuda a la economía de dicho país.

En días pasados, el presidente venezolano anunció por medio de su programa de televisión ‘Con Maduro +’, que en dicho país, se adelantaría la Navidad para este 1 de octubre, argumentando, que esta era una medida de gran importancia para fomentar el movimiento de la economía.

Recuerde, que esta decisión tomada por Maduro, no es la primera vez que se realiza, pues en 2019, 2020, 2022 y 2024 los venezolanos gozaron de esta festividad de manera anticipada. En relación con esto, la Conferencia Episcopal Venezolana ha declarado que no comparte estas medidas tomadas por el presidente, pues la Navidad, tanto en los modos como en los tiempos de festejo, es un tema que compete a la comunidad eclesiástica y que no debe ser manipulado ni con fines políticos o económicos.

Esta medida, tomada en diferentes ocasiones por el presidente venezolano, es percibida alrededor del mundo como un señuelo para distraer la atención en situaciones de crisis, pues en 2024, usó esta medida como una herramienta para alivianar las tensiones luego de su polémica reelección en el mes de julio, que fue establecida como un fraude por parte de la oposición. Y ahora, diferentes analistas mencionan que busca dispersar la atención de la actual crisis con Estados Unidos.

Precio del dólar en Venezuela HOY 17 de septiembre

El precio del dólar continúa subiendo su precio, como ya es costumbre desde hace varios meses. Para hoy, 17 de septiembre, tuvo un crecimiento de alrededor de 1 bolívar venezolano, y se estableció en los 161,8880 bolívares por cada dólar estadounidense.

En la página del Banco Central de Venezuela, se encuentran también los precios de diferentes divisas alrededor del mundo y son los siguientes:

Euro: 191,7838 (Subió).

191,7838 (Subió). Yuan chino: 22,7562 bolívares (Subió).

22,7562 bolívares (Subió). Lira turca: 3,9220 bolívares (Subió).

3,9220 bolívares (Subió). Rublo ruso: 1,9543 bolívares (Subió).

La aparición de datos de países como Rusia o China, son un reflejo de las estrechas relaciones que tiene Nicolás Maduro con estos gobiernos, pues gracias a ellos, han obtenido alimentos, combustible y otros productos que les han sido fundamentales para sobrellevar la crisis económica.

Precio del dólar en Colombia

Hoy,17 de septiembre, el precio de apertura del dólar en Colombia es de $3.881 pesos colombianos, según la información presentada en la página web del Banco de la República. Este valor, que es resultado de la tendencia a la baja que ha tenido en días recientes la divisa norteamericana, es el precio de apertura más bajo que ha tenido en los últimos meses.

