Programación ferias y fiestas de Bucaramanga del 15 al 21 de septiembre

Bucaramanga

La capital santandereana está en ferias y fiestas, durante esta semana del 15 al 21 de septiembre continúa la programación, eventos culturales, gastronómicos y presentaciones musicales se estarán llevando a cabo en el marco de la Feria Bonita de Colombia.

Eventos principales durante esta semana:

Festival de Colonias: Muestras gastronómicas y culturales. Cerca de 90 colonias, con muestras típicas. Se realizará en el Óvalo Exterior del Estadio Américo Montanini este domingo 21 de septiembre de 9:00 a.m a 7:00 p.m.

Según la directora de Cultura y Turismo, Laura Patiño, aproximadamente 77 eventos se han desarrollado este año en la agenda de la feria: “La gran acogida por organizadores de eventos fue inmensa. Venía la Feria Bonita de Colombia evolucionando desde hace más de 12 años, 20 a 30 eventos. El año pasado tuvimos 54, pero el tener hoy 77 es un reto doblemente mayor y la verdad es que lo estamos logrando".







