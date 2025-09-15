Bucaramanga

Programación ferias y fiestas de Bucaramanga del 15 al 21 de septiembre

Cerca de 10 eventos durante esta semana: gastronómicos, culturales y presentaciones musicales.

Paula Maldonado

La capital santandereana está en ferias y fiestas, durante esta semana del 15 al 21 de septiembre continúa la programación, eventos culturales, gastronómicos y presentaciones musicales se estarán llevando a cabo en el marco de la Feria Bonita de Colombia.

Eventos principales durante esta semana:

  • Feria Ganadera de Colombia: Se realizará hasta este domingo 21 de septiembre, de 9:00 a.m a 3:00 a.m, durante la semana habrá juzgamiento de ganado y equino, muestras de emprendedores, granja y conciertos durante el fin de semana.
  • Salas abiertas: Exposiciones abiertas hasta este jueves 18 de septiembre de 8 a.m. a 6 p.m.
  • IV Juegos Nacionales Deportivos Comunales: 8:00 a.m a 8:00 p.m en escenarios deportivos del área metropolitana de Bucaramanga, desde el martes 16 de septiembre hasta el próximo viernes 26 de septiembre.
  • Concierto de Andrés Cepeda: Este miércoles 17 de septiembre y jueves 18 de septiembre de 8:00 p.m a 11:00 p.m.
  • 4° Bucaramanga Tattoo Festival: De este viernes 19 de septiembre al domingo 21 de septiembre en Neomundo de 10:00 a.m a 10:00 p.m.
  • Feminario: Auditorio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, entrada libre. Este viernes 19 de septiembre de 5:00 p.m a 9:00 p.m.
  • Festival de Colonias: Muestras gastronómicas y culturales. Cerca de 90 colonias, con muestras típicas. Se realizará en el Óvalo Exterior del Estadio Américo Montanini este domingo 21 de septiembre de 9:00 a.m a 7:00 p.m.

Según la directora de Cultura y Turismo, Laura Patiño, aproximadamente 77 eventos se han desarrollado este año en la agenda de la feria: “La gran acogida por organizadores de eventos fue inmensa. Venía la Feria Bonita de Colombia evolucionando desde hace más de 12 años, 20 a 30 eventos. El año pasado tuvimos 54, pero el tener hoy 77 es un reto doblemente mayor y la verdad es que lo estamos logrando".



