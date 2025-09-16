MinSalud autoriza importación de medicamento vital para mujeres embarazadas

Ante la alerta de desabastecimiento de Methergine, (metilergometrina en ampollas), el Ministerio de Salud informó que autorizó la importación de dicho fármaco como medicamento vital no disponible.

“Esta medida se toma después de que Central Pharma, titular del registro sanitario y único oferente en el país, tomara la decisión de suspender la comercialización por motivos comerciales y falta de rentabilidad del producto”, informó Claudia Marcela Vargas, Directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

La cartera de gobierno está recopilando información sobre la demanda del medicamento y ha contactado a los laboratorios que ofrecen productos en el país si tienen interés en hacer la importación, ya sea por la vía de vital no disponible o generar un nuevo registro sanitario para garantizar la disponibilidad del mismo en el territorio nacional.

Hay que tener en cuenta que el uso de este medicamento es habitual en clínicas y hospitales, especialmente para prevenir la hemorragia postparto, una de las tres principales causas de muerte materna en Colombia.