Fonseca cierra con éxito su “Tropicalia Tour” en Colombia y anuncia gira internacional
Más de 100 mil personas asistieron a 14 conciertos en 12 ciudades del país.
El cantautor colombiano Fonseca, nueve veces ganador del Latin GRAMMY®, culminó con éxito su gira nacional “Tropicalia Tour”, una celebración sin precedentes que recorrió 12 ciudades con 14 conciertos y reunió a más de 100 mil asistentes.
La gira comenzó en abril con tres funciones sold out en el Movistar Arena de Bogotá, y continuó por Cali, Medellín y Barranquilla, sumando más de 50 mil personas en su primera etapa. En agosto y septiembre, Fonseca retomó el tour con presentaciones en Neiva, Bucaramanga, Santa Marta, Villavicencio, Pereira, Cúcuta, Orocué y Cartagena, consolidando su conexión con el público colombiano.
El espectáculo, de más de dos horas, incluyó un setlist de 25 canciones que recorrieron su trayectoria musical: desde clásicos como Eres mi sueño, Simples corazones y Entre mi vida y la tuya, hasta los nuevos éxitos de su álbum Tropicalia, ganador del Latin GRAMMY® a “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo”.
Con una banda de 12 músicos, una producción audiovisual de alto nivel y una puesta en escena vibrante, Fonseca reafirmó su lugar como uno de los artistas más queridos del país.
Tras el cierre en Colombia, el Tropicalia Tour continúa su ruta internacional con fechas confirmadas en Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos (Los Ángeles), Canadá (Vancouver y Calgary) y México (CDMX), donde se presentará en abril de 2026.