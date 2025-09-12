Viernes 12 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Caracol Radio Armenia desde el hotel Mocawa Resort en el evento "El norte es el sur" de la APC Colombia. Foto: Jaiver Octavio García

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No para la criminalidad en el Quindío, un menor de 14 años de edad fue asesinado con arma de fuego

El lamentable hecho se registró en la noche del miércoles 10 de septiembre en el sector del Colegio Gabriela Mistral en el municipio de La Tebaida donde un menor de edad fue atacado con arma de fuego y debido a la gravedad de las heridas falleció.

De acuerdo con el secretario de Gobierno del municipio, Guillermo Gómez la patrulla de la Policía estaba realizando recorridos cuando escucharon las detonaciones y al llegar al lugar evidenciaron a la víctima sin signos vitales.

El funcionario sostuvo que el menor era un habitante en situación de calle y consumidor de sustancias estupefacientes por lo que adelantan las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables para su respectiva judicialización.

De otro lado, mencionó que han intensificado los planes de control en la lucha contra la criminalidad en el municipio teniendo en cuenta que los últimos hechos sicariales del departamento se han concentrado allí.

En lo corrido del año se han registrado 137 homicidios en el departamento, Armenia es el municipio con mayor número de casos con 68 y La Tebaida ya son 20 homicidios.

Ojo a los cierres viales desde hoy y todo el fin de semana en Armenia y los municipios de la cordillera del Quindío por una competencia ciclística denominada Novato de oro

Hoy viernes 12 de septiembre habrá cierre de 8 de la mañana a 12 del mediodía desde el sector de la Ye balboa, Barcelona, río verde, barragán, río verde y termina en el municipio de Pijao

Mientras que en Armenia los cierres serán el fin de semana, mañana sábado 13 de septiembre, entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m., estarán cerradas la vía Puerto Espejo, Calle 50, el ordenador Los Naranjos, el ordenador Arcadia y el sector del Estadio Centenario. Como vías alternas, se habilitará el recorrido por el ordenador Los Naranjos – Sinaí – Mercar Montenegro.

Para los habitantes de los barrios Lindaraja, El Poblado, Santa Rita, La Virginia, Villa del Carmen, La Fachada, La Isabela y los conjuntos residenciales aledaños, la organización del evento tendrá habilitado paso controlado.

El domingo 14 de septiembre, los cierres se extenderán de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. sobre la Avenida Bolívar en ambos sentidos, desde el ordenador Aborígenes hasta la Calle 10 norte. Como vías alternas estarán disponibles la Avenida Centenario, la Carrera 19, la Carrera 15 y el sector de La Castellana, contiguo al Parque de la Vida.

El director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdera), Wilson Francisco Herrera Osorio, informó que este domingo 14 de septiembre no se habilitará el tramo norte de la ciclovía sobre la avenida centenario, debido a que el circuito de la tercera jornada del Novato de Oro 2025 recorrerá sectores aledaños a esa zona de la ciudad.

Sin embargo, el director del Imdera aclaró que el tramo sur de la ciclovía, en el sector del estadio Centenario, funcionará con normalidad desde las 8:00 a. m., ofreciendo a los armenios tres kilómetros llenos de recreación, deporte y actividad física.

Desde el Invías también informaron de cierre temporal total nocturno del túnel de la línea entre Calarcá, Quindío y Cajamarca Tolima desde hoy hasta el 23 de septiembre para la instalación de un sistema de monitoreo que garantice la seguridad estructural del túnel.

Los cierres nocturnos serán de 11 de la noche a las seis de la mañana con cierre total de una hora, y pasos alternados durante la siguiente hora, por eso recomiendan a los conductores paciencia y esperar mientras abren el túnel a las 6 de la mañana o tomar la ruta alterna Manizales – Alto de Letras.

la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con la Policía de Turismo y la Secretaría de Salud municipal, adelantó operativos de control a prestadores de servicios turísticos en la ciudad de Armenia.

Durante estas acciones, aplicaron la suspensión temporal de la actividad económica a un hotel que no cumplía con las condiciones sanitarias adecuadas para la prestación del servicio de hospedaje donde además incautaron 6 colchones en mal estado, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios.

Las visitas, que contaron además con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la policía de Infancia y Adolescencia, buscan verificar que los establecimientos turísticos cuenten con el Registro Nacional de Turismo (RNT), el registro mercantil vigente y que cumplan con las disposiciones en materia de salubridad y seguridad.

La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Salud departamental, participa en la Mesa Técnica de Inspección y Vigilancia – Flujo de Recursos, que adelanta la Superintendencia de Salud, ayer y hoy el Armenia Hotel, con la asistencia de las Eps e Ips de Quindío, Antioquia, Caldas y Risaralda.

En esta mesa de trabajo se gestionará el estado de la cartera con los prestadores públicos y privados, para adelantar acuerdos de pago y procesos de conciliación que permitan inyectar recursos a la red hospitalaria de los cuatro departamentos.

Indignación ha generado en el Quindío el caso de una perrita que fue arrollada por un conductor y que falleció, pero una aparente conciliación ha desatado la inconformidad de animalistas

El caso se registró en el municipio de Calarcá donde un conductor de una empresa de gas arrolló a una perrita que se encontraba en vía pública y debido a la gravedad de las heridas falleció.

La situación que ha generado inconformidad es un video donde la dueña de la perrita y el presunto implicado llegaron a un acuerdo sin mayor intervención judicial.

A propósito, la líder animalista de la fundación Eco Huellas en el departamento, Diana Rodríguez se mostró sorprendida porque considera que algunas personas no toman en serio las leyes teniendo en cuenta la ley Ángel que busca endurecer las penas contra el maltrato animal.

Aseguró que es un tema en el que no puede haber conciliación puesto que es un animalito que sufrió la muerte y si es el caso de que fue con pleno conocimiento por parte del conductor es ya materia de investigación.

Destacó que para ella como animalista el video es muy claro sobre la ocurrencia del hecho donde no auxiliar a la perrita ya dice mucho de toda la situación. Otro punto que puso sobre la mesa es el relacionado con la tenedora de la perrita donde considera es la mayor irresponsable ya que un animalito de compañía no debe estar solo en la calle y menos que estaba convaleciente.

Las dos caninas Paloma y Ely hacen frente al narcotráfico y a pretensiones terroristas en el departamento del Quindío En el 2025 con el liderazgo de la octava brigada del ejército

Ely, canino de raza pastor belga malonois, ha enfrentado la economía ilícita del narcotráfico, hallando más de 4 toneladas de marihuana en la vía La Línea. Recientemente, Paloma, canino de raza labrador, detectó un cilindro con explosivos en el municipio de Córdoba-Quindío, salvaguardando la vida de la población civil y de las propias tropas.

Estos ejemplares caninos, junto a sus guías, son soldados de suma importancia para el Batallón de Alta Montaña N.°5, que protege los corredores de movilidad ubicados sobre la cordillera central que comunican con el Valle del Cauca y Tolima.

Su precisión en la detección de sustancias alucinógenas y explosivos, subrayan su importancia en las operaciones militares y afectación de amenazas. Para el comandante de la Unidad militar, teniente coronel Franklin Camilo Noguera, contar con estas capacidades, significa que sus tropas sean efectivas y contundentes al momento de efectuar las tareas

Con el lema ‘Nuestro Norte es el Sur’, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia realiza el evento ‘La Innovación en la Cooperación Sur-Sur’ en el hotel Mocawa Resort en el municipio de La Tebaida en el Quindío, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur.

La cita reúne a delegaciones de Asia, África, América Latina y el Caribe, así como a representantes del nivel nacional, regional y territorial del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, con el objetivo de analizar retos comunes y construir soluciones conjuntas desde el Sur y para el Sur.

la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Eleonora Betancur González añadió “hay que decir algo que de pronto la gente no conoce mucho y es que Colombia no solamente recibe cooperación, sino que ha ofrecido cooperación económica, sino que Colombia también da cooperación técnica con sus buenas prácticas, le enseña al mundo y aprendemos del mundo.

Buenas prácticas en temas de café, en temas de cultivos ilícitos para cambiar esas vocaciones en territorios donde hay conflictividad, además porque La cooperación puede ser un mecanismo para impulsar la solidaridad

El viceministro de relaciones exteriores, Mauricio Jaramillo informó que establecen intercambios en construcción de paz con países como Camerún y Tailandia en el marco de la cooperación internacional

El gobernador del Quindío lamentó la situación de orden público que viven regiones cercanas como Risaralda y el Valle del Cauca

Ante la injerencia de grupos armados en regiones cercanas al departamento y que generan la afectación del orden público, el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis dijo que es muy lamentable la situación por eso ha expresado su solidaridad con sus homólogos.

Reconoció que el departamento es un territorio de paz muy diferente a lo que viven otras regiones del país, pero eso no significa que solo cuando ocurre una situación que genera afectación tengan que establecerse las respectivas medidas.

Señaló que le ha dado a conocer su posición al coronel de la Policía y a la secretaría del interior de la gobernación de que los consejos de seguridad deben ser permanentes para conocer en detalle los pormenores de lo que ocurre en los diferentes municipios.

Polémica en Armenia por filtración de un documento dirigido a la administración municipal por el estado de los vehículos de Bomberos

A través de las redes sociales se dio a conocer un documento dirigido a la secretaría de Gobierno de la ciudad donde el capitán John William Álvarez del cuerpo oficial de Bomberos informó sobre su renuncia al encargo del parque automotor por la falta de contrato de mantenimiento para los vehículos.

También reconoce que el deterioro del parque automotor es progresivo tanto en la parte técnica como en la parte especializada, bombas y demás. Al respecto el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez aclaró que el capitán tenía asignada la responsabilidad del parque automotor de la institución y por ende de informar cada novedad con los respectivos soportes para que se tomarán las acciones pertinentes.

Enfatizó que lo anterior no fue cumplido a cabalidad por eso fue claro que la alcaldía ya hizo la adquisición de dos máquinas cisternas y una extintora que se sumarán al parque automotor para ampliar la cobertura de atención.

Reconoció las complejidades que se presentan con algunos vehículos como es una de las maquinas que sufrió incendio de cableado que ya está siendo reparado por parte de la aseguradora.

Este domingo 14 de septiembre en la Plaza Bolívar de Armenia desde las 10:00 a.m. se realizará el Cabildo Popular Nacional donde se esperan 10 mil personas de los departamentos del Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca, Huila, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, el tema central el tema de tierras y la reforma agraria que no se está desarrollando en el territorio.

Hasta el lunes 15 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para el reinado de La Chapolera en Armenia

Y es que el tradicional reinado que se lleva a cabo en el marco de las fiestas aniversarias de la ciudad está en la convocatoria, la directora de la Corporación de Cultura y Turismo Corpocultura, Erika Falla dijo que el lunes culminan las inscripciones para participar en la edición número 29 del certamen por eso la invitación a las jóvenes entre 18 y 24 años para que puedan representar su barrio, vereda o corregimiento.

En deportes, hoy son las finales de la décima copa de la fe de fútbol que ha reunido a 600 sacerdotes de Colombia, México, ecuador y Venezuela

Final Copa de Plata la disputaran los equipos de la diócesis de Garzón huila y Bucaramanga a las 9 de la mañana en Soleden Comfenalco, mientras que la Final Copa de Bronce será entre Valledupar y Medellín – 8:00 a.m. y la Final Copa de Oro será entre. Guadalajara de mexico y Popayán a las 10:00 a.m. En el estadio centenario

De otro lado, la selección Quindío de voleibol se clasificó para la semifinal del campeonato nacional de voleibol sub-19 femenino que se disputa en Cartagena luego de ganar 3 a 0 al departamento de Cesar, hoy jugará la semifinal a las 4 de la tarde frente a Risaralda.

Con éxito se desarrolló la primera mesa de diálogo entre los líderes de las hinchadas del Deportes Quindío y Deportivo Pereira, un espacio convocado por la Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd) y la Policía Nacional.

La mesa de diálogo concluyó con compromisos concretos que fortalecen la convivencia en torno al fútbol. Entre ellos se destacan, ultimar detalles en materia de convivencia para garantizar el disfrute pacífico de los encuentros deportivos, así como asumir la responsabilidad de evitar cualquier alteración del orden público, dentro y fuera del estadio; y conservar el respeto por la ciudadanía y los espacios públicos, promoviendo el cuidado de la ciudad como patrimonio de todos.