Festival de Historia Naval hasta el 28 de septiembre en Cartagena

El Museo Naval del Caribe anuncia su agenda cultural gratuita en el marco del Mes del Patrimonio y del V Festival de Historia Naval, que este año tiene como tema central el Patrimonio Naval.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las actividades, abiertas al público general, se desarrollarán los días 17, 19, 20 y 28 de septiembre e incluirán conversatorios, música en vivo, talleres infantiles y jornadas de puertas abiertas, con el propósito de acercar a la ciudadanía al legado marítimo y naval de Colombia.

Programación destacada

17 de septiembre - Conversatorio “Patrimonio Naval”

Edición especial de Miércoles con la Historia, con la participación de José Antonio Escorcia, Licenciado en Filosofía e Historia, Magíster en Historia , Escritor y docente de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y de la Institución Educativa John F. Kennedy Capitán de Navío Michael Sánchez Blanco, Ingeniero Naval Especialidad Mecánica – Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla Especialista en Gerencia de Proyectos, Especialista en Política y Estrategia Marítima, Maestría en Ciencias en Diseño y Construcción Naval,MS en Mecánica Aplicada con énfasis en Hidrodinámica, Energía y Propulsión – École Centrale de Nantes (Francia) Rodrigo González Burgos, Gestor cultural, Director de la casa museo y memoria de pescadores de la comunidad negra del corregimiento de la Boquilla. y Ricardo Sánchez Pineda, Arquitecto especializado en urbanismo y restauración, investigador del patrimonio arquitectónico marítimo de la carpintería de ribera; un saber centenario en la Bahía de Cartagena.

Moderador: Gonzalo Zúñiga Ángel.Arquitecto, artista e historiador con más de 20 años en artes plásticas. Amplia experiencia en producción audiovisual y museográfica, incluyendo el Museo del Caribe y el Museo Naval del Caribe.

Incluye música en vivo y cóctel de cierre.

Hora: 17:30 horas | Terraza Mirador – Museo Naval del Caribe

19 de septiembre | Concierto Son Bahía

Presentación del grupo juvenil Son Bahía, de Bocachica, con un repertorio de música tradicional. Ese día el museo tendrá apertura nocturna hasta las 8:00 pm Hora: 5:30 pm | Salón Cultural – Museo Naval del Caribe

20 de septiembre | Taller Infantil “¡Viva el Patrimonio Naval!”

Espacio lúdico y pedagógico con juegos marineros, halada de cabo, lanzamiento de heavy line y show de títulos. Hora: 9:00 am – 12:00 pm | Museo Naval del Caribe | Inscripción previaEnlace de Inscripción : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgFfEgyGvNMTwIGDOAlR7z3YPOE5CitFsxQPMgX8iAdldSBA/viewform?usp=header

28 de septiembre | Jornada de apertura gratuita

Acceso libre a las salas de exposición del museo. Hora: 10:00 am – 4:00 pm | Museo Naval del Caribe