136 nuevas familias reciben subsidio de casa propia con apoyo de ‘Mi Casa Va’

El sueño de tener casa propia ahora está más cerca de volverse realidad para otras 136 familias cartageneras que aplicaron y resultaron favorecidos con el subsidio para vivienda nueva Mi Casa Va.

Este subsidio que entrega la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda), les ayuda con el cierre financiero del proyecto de vivienda que anhelan adquirir.

Con este programa, que busca disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en La Heroica, más ciudadanos son capaces de tener su patrimonio, ser propietarios y dinamizar el sector de la vivienda y tributario de la ciudad.

El subsidio que otorga por medio de Mi Casa Va es de hasta 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), para personas o familias cuyos ingresos son de hasta 2 SMMLV. Para el caso de personas o familias cuyos ingresos son de 3 y hasta 4 SMMLV, el subsidio que recibirán será de hasta de 8 SMLMV.

“Esta es una gran apuesta que nuestro alcalde Dumek Turbay asume en nuestro Plan de Desarrollo: Cartagena, Ciudad de Derechos, que busca que más familias puedan tener su casa propia”, explicó Gissela Román, gerente de Corvivienda.

“Estoy emocionada porque voy a cumplir mi sueño de tener casa propia, gracias a la Alcaldía de Cartagena y Corvivienda”, resaltó Martha Ojeda, beneficiaria del subsidio Mi Casa Va.

Los interesados en adquirir este beneficio deben tener presente que es para cartageneros que cuenten con el Sisben IV.

Además, no deben ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional, ni beneficiarios de subsidio familiar de vivienda aplicado por el Gobierno nacional en la modalidad de adquisición de vivienda nueva.

La postulación al subsidio debe hacerse a través de la constructora que tiene el proyecto que se desea adquirir.

Constructoras como Amarilo, Marval, Normandía, Manaos, Iguazú, Vivant Constructora Bolívar, Monserrate de Colombia, MVC Entrelagos, Promotora KAUKA, Promotora Parque de Galilea, Promotora Inmobiliaria la cordialidad, son algunas de las que ya tienen inscritos proyectos de vivienda en la plataforma de Corvivienda, a los que los cartageneros pueden postularse.