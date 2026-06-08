Más de mil corredores se tomaron las calles para celebrar el cumpleaños 493 de Cartagena

La actividad, organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER, en articulación con Heroicos Run Club, inició en la Pista de Atletismo de la Villa Olímpica de Cartagena, desde donde los participantes emprendieron un recorrido por la avenida Pedro de Heredia para disfrutar de una experiencia única para los runners de la ciudad, compartir en comunidad y seguir viviendo la fiesta de cumpleaños de Cartagena.

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Familias, grupos de amigos, deportistas aficionados y amantes de la actividad física cumplieron la cita, vistiendo los colores de la bandera de Cartagena y demostrando su orgullo por la ciudad en cada kilómetro recorrido. La jornada estuvo marcada por un ambiente de alegría, integración y sana convivencia.

Más que una carrera, el Social Run se convirtió en un espacio que combinó ejercicio, cultura y entretenimiento. Durante la noche, la música y las expresiones culturales acompañaron el recorrido, convirtiendo las calles de Cartagena en un escenario de celebración colectiva y fortaleciendo el sentido de pertenencia de quienes participaron en esta gran fiesta ciudadana.

La meta de este recorrido fue la Plaza de Variedades, donde corredores y asistentes llegaron en medio de la emoción de haber cumplido el reto. El lugar estuvo lleno de energía, sonrisas y satisfacción, cerrando la jornada con una gran fiesta deportiva y cultural que tuvo como broche de oro la presentación del DJ cartagenero DJ Jac.

Este fin de semana estuvo marcado por el deporte, la recreación y la integración ciudadana en el marco de la celebración de los 493 años de la fundación de Cartagena de Indias. El Social Run “Ruta por Cartagena” reunió a cientos de ciudadanos en torno a espacios saludables y de encuentro comunitario, reflejando el orgullo y el sentido de pertenencia por la ciudad.