Identifican al presunto autor material del crimen que conmociona a El Carmen de Bolívar

Las autoridades lograron identificar plenamente al presunto autor material del hecho de violencia que ha generado consternación y rechazo entre los habitantes del municipio de El Carmen de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el avance de las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el señalado responsable responde al nombre de Alfonso Carlos Mieles, contra quien se concentran los esfuerzos operativos e investigativos para lograr su pronta ubicación y captura.

Ante la gravedad de los hechos y con el propósito de fortalecer las labores de búsqueda, la Gobernación de Bolívar anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para las personas que suministren información veraz y oportuna que conduzca al paradero del presunto implicado.

Las autoridades mantienen desplegadas todas sus capacidades institucionales en el municipio y sus alrededores, con el fin de recolectar elementos materiales probatorios, esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar que el responsable sea puesto a disposición de la justicia.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, reiteró el compromiso de la institución con el esclarecimiento de este caso.

“Gracias al trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y de inteligencia, hemos logrado identificar plenamente al presunto autor material de este lamentable hecho. Continuamos desarrollando acciones operativas para lograr su captura y hacemos un llamado a la comunidad para que nos suministre información que contribuya a su ubicación, garantizando absoluta reserva”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita la ubicación y captura del presunto responsable a través de la línea celular 323 272 9706. Se garantiza absoluta reserva y confidencialidad de la información suministrada.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana será fundamental para avanzar en el proceso investigativo y llevar ante la justicia a quien resulte responsable de este hecho que hoy enluta y conmociona a la comunidad carmera.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad, la convivencia y la protección de la vida, trabajando de manera coordinada con las autoridades judiciales para evitar que este caso quede en la impunidad.