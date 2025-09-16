103 Hombres y mujeres de Bolívar conforman Red Integral de Seguridad en el Transporte

En el marco de la estrategia seguros, cercanos y presentes, la Policía Nacional a través de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar realizó lanzamiento oficial de la Red Integral de Seguridad en el Transporte (RISTRA) en el departamento.

Esta iniciativa cuenta con más de 103 hombres y mujeres desplegados en las vías nacionales de Bolívar, trabajando para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

La RISTRA integra personal de Policía Judicial y de prevención, quienes trabajarán de la mano con las empresas transportadoras, las entidades gubernamentales y la Policía Nacional. El objetivo principal es fortalecer la seguridad vial y el control en las diferentes rutas del departamento, reduciendo los accidentes y garantizando un transporte más seguro para todos.

Esta red también busca asegurar que, en caso de volcamiento de vehículos, la carga no se vea comprometida, permitiendo una reacción temprana de los cuadrantes. Además, se cuenta con un grupo de Policía Judicial especializado en atender los delitos que afecten la cadena de suministros.

“Con la RISTRA, buscamos crear un entorno vial más seguro y confiable para todos los bolivarenses,” afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar. “Además, contamos con personal de inteligencia para la seguridad vial, un número de atención 24/7 para requerimientos en vías nacionales, vehículos taller, grúas y capacitaciones para las empresas que lo requieran.”