En Tunja se dio inicio al proceso de preinscripción para estudiantes nuevos en colegios oficiales

Tunja

En las Instituciones Educativas oficiales de la capital boyacense comenzó el proceso de preinscripción para estudiantes nuevos, los cuales se llevarán a cabo hasta se completen los cupos.

Este proceso se podrá realizar a través de la plataforma siedutunja.gov.co pero solamente están habilitadas las preinscripciones para los grados de transición, primero y en tránsito armónico.

“Efectivamente desde el 15 de septiembre se habilitó la plataforma siedutunja para inscripción de estudiantes nuevos en los grados primero, transición y en tránsito armónico. ¿Qué es el tránsito armónico? Todos aquellos menores que estaban con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que traían un proceso con el Bienestar Familiar y que cumplen la edad necesaria pueden ingresar al sistema de educación público de manera gratuita”, afirmó Daniel Moreno Álvarez, secretario de Educación Territorial de Tunja

En cuanto al proceso de preinscripción para los demás grados, este se realizará desde el próximo 1 de octubre.

“Para el resto de estudiantes, a partir del primero de octubre se va a habilitar la plataforma para que empiecen a hacer la preinscripción en la institución que más les convenga de acuerdo con las necesidades geográficas, sociales y personales de cada uno los estudiantes, pues lo que nosotros solicitamos comedidamente desde la Secretaría de Educación a toda la ciudadanía es verificar primero el proceso académico que sus hijos, que cumplan con todos los requisitos de aprobación de grado y desde allí empiecen y continúen el proceso de matrícula normales en la institución en donde se encuentran en este momento”, agregó Moreno Álvarez.

Por otro lado, el secretario de Educación de la capital boyacense afirmó que se está trabajando en varios proyectos para el 2026.

“Para el próximo año tenemos una serie de inversiones de parte de la administración local que redundarán en la calidad académica, como mayores dotaciones en salas de cómputo. Tenemos un recurso adicional para el PAE. Estamos estudiando posibilidades de dar dos complementos, pero eso todavía está en estudio dentro de la posibilidad financiera, ya que la ley nos solicita a dar uno, pero eso sería un esfuerzo grande que hace esta administración en cabeza de nuestro alcalde Mikhail Krasnov para motivar a los estudiantes, y, de hecho, garantizar el derecho constitucional a la alimentación que ellos tienen”, dijo el funcionario, quien recalcó que también ya se contará con la planta docente.

“Hay muchas prerrogativas positivas que se van a garantizar el próximo año para que los padres de familia tengan la confianza de que sus niños van a estar en las mejores manos, puesto que ya tenemos a la mayoría de los docentes de las instituciones nombrados por concurso, entonces tendremos también una estabilidad en la planta de docentes”, aseveró.

Las preinscripciones para los grados de preescolar en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Tunja se pueden realizar a través de la plataforma www.siedutunja.gov.co

Preinscripción para estudiantes nuevos Ampliar

Calendario de matrículas Ampliar