Un árbitro fue agredido en medio de un partido de fútbol en Quimbaya, Quindío

Armenia

El lamentable caso se registró en el estadio municipal mientras se jugaba un partido de liga de la categoría sub 15 entre los equipos Club Alejandría de Quimbaya y Atlético de Armenia cuando por una decisión de expulsión el entrenador de uno de los equipos la emprende contra el árbitro quien resulta lesionado.

En efecto a través de un comunicado de la academia Arbitral Junior Foundation rechazaron el hecho de agresión por parte del entrenador Mauricio Chica del Club Alejandría.

En diálogo con Caracol Radio el afectado Steven Carvajal expuso que el encuentro deportivo se estaba llevando a cabo con total normalidad cuando debido a una falta decide expulsar a un jugador y es ahí donde el entrenador se molesta e ingresa al terreno de juego agrediéndolo y generándole lesiones en la boca.

“Pues lo que sucedió fue que el señor entrenador ingresa al terreno de juego a protestar mis decisiones arbitrales de manera irada y insultándome por lo cual pues yo lo lo expulso y al momento de expulsarlo el señor me encara y me me pega un cabezazo en el cual pues me impacta el el labio y me causa una herida en en el lado inferior", explicó.

Evidenció que después de eso terminó el partido y fue directo a un centro asistencial ya que estaba sangrando y tenía dolor de mandíbula y cabeza.

“Y pues después de eso pues me voy para el hospital porque estaba sangrando demasiado, tenía mucho dolor en la mandíbula y dolor de cabeza. Entonces pues fui al hospital pues para descartar algo algo grave, pues era un partido de liga, era categoría 2010 Premier, era entre el equipo Alejandría de Quimbaya y Atlético de la ciudad de Armenia. Pues el partido iba en el minuto 60, pues todo transcurría con normalidad, pero el entrenador pues no se sentía conforme con las decisiones que pues yo estaba tomando", informó.

Agregó: “Y también se vio reflejado en los jugadores, ya que jugadores del equipo de también agredieron a los jugadores del Atlético con patadas. Al finalizar el partido lanzaron un tronco hacia los jugadores del equipo Atlético, golpeándolos en la cabeza también y eso fue como lo que sucedió durante el partido".

Además, dio a conocer que con los abogados de la academia están en el proceso para iniciar acciones legales por las lesiones que le generó el entrenador en medio del partido.

“Ya con con los abogados de la academia estamos en ese proceso. Ya tenemos la la la historia clínica, porque yo de una fui al hospital y ya realizamos el informe arbitral. Entonces estamos en el proceso de de la demanda penal", destacó.

Extendió el mensaje a la tolerancia puesto que considera el fútbol es un deporte que no debe tornarse en espacios de violencia y más cuando los jugadores son menores de edad donde se les debe brindar el buen ejemplo.

En el comunicado de la academia también instan a las autoridades para referenciar este tipo de situaciones con el objetivo de alejar a estas personas agresoras de los procesos deportivos.