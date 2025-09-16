La decisión de Estados Unidos era predecible: Kevin Whitaker, exembajador sobre la descertificación

La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia ha generado varias reacciones, sobre todo en torno a cuáles son las medidas que se deben tomar a futuro para volver a ser certificados en la lucha contra la droga.

En esa medida, el exembajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, en entrevista con 6AM, aseguró que la decisión que tomó ese país era muy predecible teniendo en cuenta los resultados en la erradicación “que eran casi nulos”

Noticia en desarrollo...