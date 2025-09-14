Atención a los cierres viales por el Tour Caldas 2025 en las vías departamentales
Las cías iniciarán cierres desde las 3 de la mañana en el sector de Chipre en Manizales
Manizales
Esta competencia ciclística tendrá como epicentro el sector de Chipre en Manizales y recorrerá diferentes sectores urbanos y rurales hasta llegar al Monumento a Los Colonizadores.
Para garantizar la seguridad de los deportistas y la organización del evento, se implementarán cierres viales escalonados desde la madrugada del domingo 14 de septiembre.
Horarios de los cierres
- 3:00 a.m. se cerrará el paso en el CAI de Chipre, bajando hacia Bellas Artes, también habrá restricción en el sector por el Edificio de Piedra y en las calles comprendidas entre la Media Torta de Chipre y el Palacio de Bellas Artes.
- 5:30 a. m. estarán ubicados reguladores de tránsito desde Bellas Artes hasta la Estación Uribe y a las 5:45 a. m. comenzarán los cierres en este tramo. La salida oficial será a paso controlado desde Bellas Artes hasta la glorieta de Chinchiná, donde iniciará la competencia en firme.
Cierres temporales
- Glorieta de Chinchiná y Cameguadua: entre 7:30 a.m. y 8:30 a.m.
- Entrada a Palestina y La Plata: entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m.
- Vía Santagueda, Arauca y sector Las Margaritas: entre 7:30 a.m. y 10:00 a.m.
- Kilómetro 41: entre 8:00 a.m. y 10:30 a.m.
- Sector Tres Puertas: entre 8:30 a.m. y 11:00 a.m.
- Subida La Cabaña – Chipre: entre 9:00 a.m. y 11:30 a.m.
- Sector La Linda – Chipre: desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.
Desde la Seccional de Tránsito y Transporte de Caldas dieron a conocer a los usuarios de las vías principales del departamento, sobre los cierres viales que se implementarán con motivo del evento ciclístico “Tour Caldas 2025”.
Este emocionante evento deportivo se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre de 2025.
Detalles de los Cierres Viales en vías nacionales
Para garantizar la seguridad de los participantes del Tour Caldas 2025 y de todos los usuarios de la vía, se realizarán cierres viales en los siguientes tramos, desde las 06:00 horas de la mañana hasta las 12:00 del mediodía:
- Vía Cali - Medellín: Se verá afectado el tramo comprendido entre el Kilómetro 16+300 y el Kilómetro 22. Es importante destacar que este cierre aplicará en ambos sentidos de la vía, por lo que se recomienda a los conductores tomar las precauciones necesarias.
- Glorieta La Manuela al Puente el Indial: El segundo tramo afectado se extiende desde la Glorieta La Manuela (Kilómetro 7) hasta el Puente el Indial (Kilómetro 10). Al igual que en el caso anterior, este cierre será en ambos sentidos de la vía.