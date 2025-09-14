Atención a los cierres viales por el Tour Caldas 2025 en las vías departamentales

Manizales

Esta competencia ciclística tendrá como epicentro el sector de Chipre en Manizales y recorrerá diferentes sectores urbanos y rurales hasta llegar al Monumento a Los Colonizadores.

Para garantizar la seguridad de los deportistas y la organización del evento, se implementarán cierres viales escalonados desde la madrugada del domingo 14 de septiembre.

Horarios de los cierres

3:00 a.m. se cerrará el paso en el CAI de Chipre, bajando hacia Bellas Artes, también habrá restricción en el sector por el Edificio de Piedra y en las calles comprendidas entre la Media Torta de Chipre y el Palacio de Bellas Artes.

5:30 a. m. estarán ubicados reguladores de tránsito desde Bellas Artes hasta la Estación Uribe y a las 5:45 a. m. comenzarán los cierres en este tramo. La salida oficial será a paso controlado desde Bellas Artes hasta la glorieta de Chinchiná, donde iniciará la competencia en firme.

Cierres temporales

Glorieta de Chinchiná y Cameguadua: entre 7:30 a.m. y 8:30 a.m.

Entrada a Palestina y La Plata: entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m.

Vía Santagueda, Arauca y sector Las Margaritas: entre 7:30 a.m. y 10:00 a.m.

Kilómetro 41: entre 8:00 a.m. y 10:30 a.m.

Sector Tres Puertas: entre 8:30 a.m. y 11:00 a.m.

Subida La Cabaña – Chipre: entre 9:00 a.m. y 11:30 a.m.

Sector La Linda – Chipre: desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.

Detalles de los Cierres Viales en vías nacionales

Para garantizar la seguridad de los participantes del Tour Caldas 2025 y de todos los usuarios de la vía, se realizarán cierres viales en los siguientes tramos, desde las 06:00 horas de la mañana hasta las 12:00 del mediodía: