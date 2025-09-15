Cuatro personas fallecieron en las vías de Caldas durante el fin de semana

Manizales

Autoridades reportaron un grave accidente de tránsito en la vía que comunica al municipio de Viterbo con La Virginia en jurisdicción del departamento de Risaralda, donde dos personas que se movilizaban en una motocicleta fallecieron luego de chocar contra un camión. Durante el fin de semana murieron cuatro personas en las carreteras del departamento

Según Jairo Gallego, comandante de Bomberos de la Virginia, en el accidente murieron dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que colisionaron contra un camión. El siniestro lo atendió además la concesión Pacífico 3 con varias ambulancias para hacer el traslado de los pacientes

El comandante hizo un llamado a los ciudadanos para que no cometan imprudencias al conducir como adelantamiento en doble línea entre otras.

En otros hechos se reportó un trágico accidente de tránsito registrado en la tarde de este domingo en la vía que comunica a Risaralda con San José, a la altura de la vereda La Miranda, dejó como saldo la muerte de Octavio Estrada, quien se movilizaba en motocicleta junto a una mujer en estado de embarazo.

La colisión se produjo entre motocicletas y dejó dos más lesionadas. Los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital San Rafael de Risaralda y luego remitidos a otros centros asistenciales. Estrada, debido a la gravedad de sus heridas, falleció horas después en el hospital Santa Sofía de Manizales.

Habitantes de la zona aseguran que este tipo de siniestros estarían relacionados con los piques ilegales que desde hace meses se realizan en la recta de la vereda La Miranda

Por otro lado, en La Dorada las autoridades de tránsito del municipio de La Dorada confirmaron que se registró un accidente de tránsito en la vía conocida como La Doble Calzada.

El siniestro fue protagonizado por un motociclista que perdió el control del pequeño aparato y cayó fuertemente sobre el pavimento.