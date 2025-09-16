Colombia se rinde ante el romanticismo de Alex Fernández

El apellido Fernández sigue brillando con fuerza en la música latina. Esta vez es Alex Fernández, hijo de Alejandro y nieto del inolvidable Vicente, quien está conquistando al público internacional con su más reciente sencillo, “Loco Por Volverte a Ver”.

La canción ha sido recibida con entusiasmo en Colombia, un país que históricamente ha abierto sus puertas a la música romántica.

Esta balada ranchera no solo ha conmovido a los oyentes, sino que además ha logrado un impacto notable en la radio nacional, alcanzando el Top #1 Hot Song general en Colombia, según Monitor Latino. Este logro confirma la sensibilidad del público colombiano hacia las canciones cargadas de sentimiento y autenticidad.

En “Loco Por Volverte a Ver”, Alex se sumerge en un universo profundamente romántico, dando vida a un tema que transmite el anhelo de un amor inolvidable, la ausencia que duele y la esperanza de un reencuentro. Su interpretación, cargada de emoción y respaldada por una sorprendente madurez vocal, logra estremecer al oyente y conectar con emociones universales.

Este éxito llega en un momento especial para el artista, quien atraviesa una nueva etapa en su carrera, llena de música, emociones y nuevos proyectos. Alex Fernández acaba de anunciar su gira internacional “Voz de mi sangre”, con la que recorrerá escenarios en México, España y Latinoamérica. Entre las fechas confirmadas destaca su presentación en Bogotá el próximo 28 de febrero de 2026, según compartió en su cuenta oficial de Instagram.

La historia artística de Alex comenzó hace apenas seis años, cuando su abuelo Vicente lo animó a cantar tras escucharlo interpretar por primera vez. Desde entonces, ha demostrado que tradición e innovación pueden convivir en perfecta armonía, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y presentándose en recintos de gran prestigio en México, Estados Unidos y España.

“Loco Por Volverte a Ver”, compuesta por Juan Marcos Maldonado Barajas y Omar Loera, combina arreglos clásicos del género ranchero con una producción moderna, mostrando la evolución artística de Alex y su conexión con las raíces familiares.

Con este nuevo éxito y la llegada de su gira “Voz de mi sangre”, Alex Fernández reafirma que la dinastía continúa más viva que nunca, con una nueva generación que honra sus raíces mientras proyecta la música mexicana hacia el futuro.