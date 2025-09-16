Cambios viales para HOY 16 de septiembre en Barranquilla: tome nota
De acuerdo con la Alcaldía, también se instalarán reductores de velocidad, tachas reflectivas, señalización vertical, entre otros, en un sector de la ciudad.
La Alcaldía de Barranquilla informó que, luego de la verificación del laboratorio vial en el sector de Miramar y de comprobar la efectividad de la medida, a partir de este martes 16 de septiembre se establecerá el cambio de sentido vial.
Recordamos que la carrera 43 entre calles 97 y 96 pasó de tener único sentido oriente–occidente (desde el Centro hacia el centro comercial Miramar) a doble sentido de circulación.
Resultados del laboratorio
De acuerdo con el Distrito, “los resultados obtenidos durante el laboratorio vial demuestran que la habilitación de nuevas rutas, en especial la conexión a través de la carrera 43, optimiza la circulación de vehículos, reduce las distancias de viaje hasta en un 52%, teniendo 182 conductores circulando en la hora de máxima demanda; es decir, más de 1.128 usuarios en un día hábil”.
Igualmente, ha dicho que se instalarán delineadores tubulares y tachones, reductores de velocidad, tachas reflectivas y señalización vertical reglamentaria en la zona que garantizan la seguridad vial y la movilidad del sector.
“Durante la implementación, la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán ubicados en las intersecciones con el objeto de orientar a los ciudadanos y prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de los actores viales”, finalizó la Alcaldía.