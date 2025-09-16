Cambios viales para HOY 16 de septiembre en Barranquilla: tome nota

La Alcaldía de Barranquilla informó que, luego de la verificación del laboratorio vial en el sector de Miramar y de comprobar la efectividad de la medida, a partir de este martes 16 de septiembre se establecerá el cambio de sentido vial.

Recordamos que la carrera 43 entre calles 97 y 96 pasó de tener único sentido oriente–occidente (desde el Centro hacia el centro comercial Miramar) a doble sentido de circulación.

Resultados del laboratorio

De acuerdo con el Distrito, “los resultados obtenidos durante el laboratorio vial demuestran que la habilitación de nuevas rutas, en especial la conexión a través de la carrera 43, optimiza la circulación de vehículos, reduce las distancias de viaje hasta en un 52%, teniendo 182 conductores circulando en la hora de máxima demanda; es decir, más de 1.128 usuarios en un día hábil”.

Igualmente, ha dicho que se instalarán delineadores tubulares y tachones, reductores de velocidad, tachas reflectivas y señalización vertical reglamentaria en la zona que garantizan la seguridad vial y la movilidad del sector.

“Durante la implementación, la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán ubicados en las intersecciones con el objeto de orientar a los ciudadanos y prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de los actores viales”, finalizó la Alcaldía.