Barranquilla

¡Tome nota! Hay cambios viales en el norte de Barranquilla para mejorar la movilidad

El estudio de medidas complementarias se realizará hasta el 3 de septiembre, mientras habrá los siguientes cambios en la movilidad de sectores como Villa Santos.

Socialización de cambios viales en Barranquilla./Tránsito de Barranquilla

Socialización de cambios viales en Barranquilla./Tránsito de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla iniciará este miércoles 20 de agosto y hasta el miércoles 3 de septiembre el estudio de medidas complementarias de gestión de tránsito que permitirán mejorar el flujo vehicular y la movilidad en el sector del barrio Villa Santos y sus áreas de influencia.

El laboratorio vial tendrá medidas y acciones de mejoras con el fin de garantizar la seguridad vial:

  • Cambio de sentido de la calle 98 entre carreras 51B y 49C: pasará de único sentido a DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN (la calle 98 no tendrá salida hacia la carrera 51B, solo acceso a predios).
  • Cambio de sentido de la carrera 49C entre calles 96A y 98: pasará de único sentido a DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN (facilitando el acceso a Villa Santos).
  • Cierre del carril occidental de la calle 98, la vía pasará de funcionar con 4 carriles en sentido norte- sur (desde Alkosto hacia la carrera 46) a 3 carriles, los cuales 2 para circular en sentido sur -norte (desde la carrera 46 hacia Alkosto) y 1 norte – sur.
  • Se permitirá el estacionamiento en la calle 98, sobre el costado oriental sentido sur- norte (desde la carrera 46 hacia Alkosto).
  • Control de estacionamiento en la carrera 49C entre calles 98 y 96, ambos costados.
  • Se implementará una miniglorieta en la carrera 49C con calle 98.

Durante la implementación la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán ubicados en las intersecciones con el objeto de orientar a los ciudadanos y prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de los actores viales.

