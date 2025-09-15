Plan Jarillón de Cali avanza en concertación con familias de Charco Azul y El Pondaje
Las ocupaciones irregulares han deteriorado progresivamente estos humedales.
El Plan Jarillón de Cali está priorizando la concertación con las familias que habitan en los asentamientos ubicados en las lagunas de Charco Azul y El Pondaje. La iniciativa busca la recuperación integral de estas estructuras, esenciales para la regulación de aguas lluvias, el manejo de aguas residuales y la conservación de los ecosistemas naturales de la ciudad.
Las ocupaciones irregulares han deteriorado progresivamente estos humedales. Por ello, el equipo del Plan Jarillón adelanta visitas puerta a puerta en sectores como La Florida, Nueva Florida, Villa Uribe, El Jazmín y Playa Alta, con el fin de informar a las familias sobre el proceso de reasentamiento y las compensaciones a las que pueden acceder.
Invitación a los puntos de atención
María Costanza Casalla López, contratista del Plan Jarillón, reiteró el llamado a la comunidad:
“Estamos invitando a las familias verificadas en Villa Uribe, El Jazmín y Playa Alta a acercarse a la Casa de Justicia de Alfonso López o al edificio Alcaná en el barrio San Pedro. Allí podrán conocer de primera mano a qué tienen derecho y qué compensaciones pueden recibir”.
La funcionaria recordó que existen alternativas como la vivienda de interés prioritario en modalidad de carta-cheque o en proyectos habitacionales:
“Nuestro equipo jurídico está disponible para revisar posibles cruces o inconsistencias y garantizar que nadie quede por fuera del proceso”.
Concertación pese a resistencias
Por su parte, Juan Diego Sá Tafurt, gerente del Plan Jarillón de Cali, explicó que aunque existen resistencias de algunos líderes y familias, el objetivo del proyecto es claro:
“Hoy acompañamos a la comunidad de Nueva Florida para invitarlos a concertar. Encontramos resistencia de algunas personas, pero queremos insistir en que este proyecto busca proteger la vida de todos”.
Más información
Asimismo, reiteró la invitación a las familias para acercarse a los espacios de concertación, “invitamos a quienes deseen acceder a las compensaciones a acudir a la Casa de Justicia de Alfonso López y avanzar en este proceso que beneficia a toda la ciudad”.
Hacia la recuperación integral
Con estas acciones, el Plan Jarillón de Cali busca garantizar la recuperación de los humedales de Charco Azul y El Pondaje, al tiempo que ofrece soluciones habitacionales dignas y seguras a las familias que hoy habitan en zonas de riesgo.