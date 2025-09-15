Plan Jarillón de Cali avanza en concertación con familias de Charco Azul y El Pondaje

El Plan Jarillón de Cali busca garantizar la recuperación de los humedales de Charco Azul y El Pondaje.

El Plan Jarillón de Cali está priorizando la concertación con las familias que habitan en los asentamientos ubicados en las lagunas de Charco Azul y El Pondaje. La iniciativa busca la recuperación integral de estas estructuras, esenciales para la regulación de aguas lluvias, el manejo de aguas residuales y la conservación de los ecosistemas naturales de la ciudad.

Las ocupaciones irregulares han deteriorado progresivamente estos humedales. Por ello, el equipo del Plan Jarillón adelanta visitas puerta a puerta en sectores como La Florida, Nueva Florida, Villa Uribe, El Jazmín y Playa Alta, con el fin de informar a las familias sobre el proceso de reasentamiento y las compensaciones a las que pueden acceder.

Invitación a los puntos de atención

María Costanza Casalla López, contratista del Plan Jarillón, reiteró el llamado a la comunidad:

“Estamos invitando a las familias verificadas en Villa Uribe, El Jazmín y Playa Alta a acercarse a la Casa de Justicia de Alfonso López o al edificio Alcaná en el barrio San Pedro. Allí podrán conocer de primera mano a qué tienen derecho y qué compensaciones pueden recibir”.

La funcionaria recordó que existen alternativas como la vivienda de interés prioritario en modalidad de carta-cheque o en proyectos habitacionales:

“Nuestro equipo jurídico está disponible para revisar posibles cruces o inconsistencias y garantizar que nadie quede por fuera del proceso”.

Concertación pese a resistencias

Por su parte, Juan Diego Sá Tafurt, gerente del Plan Jarillón de Cali, explicó que aunque existen resistencias de algunos líderes y familias, el objetivo del proyecto es claro:

“Hoy acompañamos a la comunidad de Nueva Florida para invitarlos a concertar. Encontramos resistencia de algunas personas, pero queremos insistir en que este proyecto busca proteger la vida de todos”.

Asimismo, reiteró la invitación a las familias para acercarse a los espacios de concertación, “invitamos a quienes deseen acceder a las compensaciones a acudir a la Casa de Justicia de Alfonso López y avanzar en este proceso que beneficia a toda la ciudad”.

Hacia la recuperación integral

Con estas acciones, el Plan Jarillón de Cali busca garantizar la recuperación de los humedales de Charco Azul y El Pondaje, al tiempo que ofrece soluciones habitacionales dignas y seguras a las familias que hoy habitan en zonas de riesgo.