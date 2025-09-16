Guerra de capos del narcotráfico por el control del territorio se libra a sangre y fuego en Cali

La confrontación armada en Cali está siendo liderada por Andrés Felipe Flórez, alias Chinga Pipe, quien fue nuevamente capturado tras haber recibido el beneficio de casa por cárcel al acogerse a las leyes indígenas en Florida, Valle. Según las autoridades, debía permanecer en ese municipio el pasado 28 de agosto, fecha en la que fue víctima de un intento de asesinato.

Ese día, Chinga Pipe se movilizaba por la avenida Ciudad de Cali, en el suroriente de la ciudad, cuando fue atacado por hombres al servicio de alias Dimax. Su equipo de seguridad respondió con fusiles y armas cortas, lo que dejó como saldo dos muertos, varios heridos y dos capturados, entre ellos el propio Chinga Pipe. En las últimas horas, fue trasladado a otro centro penitenciario, según confirmó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

“El pasado viernes lo trasladamos de la cárcel de Villahermosa de Cali a la Carcel de Maxima Seguridad de Palogordo el municipio de Girón, Santander, junto a otros delincuentes”, dijo el alto oficial.

“Alias Chinga Pipe tenía una medida de detención domiciliaria en un resguardo del municipio de Florida, autorizada por un juez desde 2024. No debía estar en la ciudad, mucho menos armado. Estamos investigando cómo obtuvo el arma, considerando sus antecedentes penales”, añadió el general Bello.

Por otro lado, se encuentra Juan Carlos Vacca, alias Dimax, presunto narcotraficante con vínculos iniciales con el Clan del Golfo y el Cartel del Norte del Valle. Este hombre también había sido beneficiado con casa por cárcel, pero actualmente se desplazaría libremente por la ciudad, de acuerdo con información de la Policía.

Los hechos violentos continúan en Cali. Además del ataque del 28 de agosto, el pasado 8 de septiembre se registró el lanzamiento de una granada contra una vivienda en el barrio Unión de Vivienda Popular. El objetivo habría sido un delincuente vinculado a Chinga Pipe. Días después, en ese mismo barrio, fue asesinado Janier Mulato, alias Pepe, presuntamente cercano a Chinga Pipe, según las autoridades.

También se investiga si el asesinato de una joven de 25 años en el barrio Ciudad 2000 estaría relacionado con esta disputa. Las autoridades indagan sobre una supuesta reunión en el sur de Cali entre Dimax y otros capos, que habría terminado en un tiroteo.