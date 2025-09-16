A 8 días de Termatalia, sacaron al secretario de Turismo de Boyacá

El gobernador, Carlos Amaya anunció cambios en su gabinete. A 8 días de la cumbre mundial de termalismo, salud y bienestar, Termatalia que se realizará del 24 al 26 de septiembre en Paipa cambió al secretario de Turismo, Richard Pulido quien se había posesionado en ese cargo el pasado 16 de enero de 2025. El hecho se produce en medio de la preparación de este importante compromiso internacional no solo de Boyacá, sino de Colombia.

A la secretaría de Turismo llega la abogada, Ana María Rojas Villamil, quien se desempeñaba como directora de la Casa de Boyacá en Bogotá.

A la dirección de la Unidad de Relaciones Nacionales e Internacionales, el gobernador posesionó a Jaime Andrés Flórez Murcia oriundo de Villavicencio, Meta y quien fue alcalde local encargado de Ciudad Bolívar en Bogotá.

También hubo sorpresas en la nueva gerencia del Ideboy. El gobernador Amaya anunció cambios en el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, pues apenas el 19 de mayo de 2025 había sido nombrada en la gerencia del instituto la exalcaldesa de Pisba y exrepresentante a la Cámara, Neyla Ruiz. Ahora llega a ese cargo, Héctor Wilson Castelblanco Rodríguez, quien se desempeñó como alcalde de Nuevo Colón en el periodo 2020 – 2023.

Es posible que en los próximos días se conozcan más movimientos en el gabinete del gobernador, Carlos Amaya, pues hay muchas personas que saldrán a hacer campaña de cara a las elecciones legislativas de 8 de marzo de 2026.