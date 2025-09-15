Sigue Plan de Alimentación Escolar en el Tolima. Gobernación aportará más recursos.

Tolima

Luego de una mesa de trabajo entre la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Educación y los alcaldes del Departamento, se confirmó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) está garantizado para miles de estudiantes del departamento hasta el cierre del calendario académico de 2025. Eso sí, gracias a nuevo aporte económico por parte del departamento.

La mandataria seccional, Adriana Magali Matiz anunció que la Gobernación dará un nuevo aporte de $8.000 millones, mientras que los municipios sumarán aproximadamente $1.000 millones, para beneficiar a todos los alumnos.

Estos recursos se complementarán al aporte del Ministerio de Educación que durante el 2025 aportó al departamento del Tolima, la suma de $60.000 millones.

Además, Matiz destacó el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro para la vigencia siguiente. “Nos van a dar para el año 2026 $95.000 millones para garantizar la alimentación escolar. Pasamos de un aporte de $60.000 millones a $95.000 millones. Una excelente noticia para nuestros niños, niñas y adolescentes”, aseguró.

¿Qué dice la UApA?

Por su parte, Sebastián Rivera Ariza, director nacional de la Unidad Administrativa del Plan de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, resaltó que el Tolima es uno de los 60 entes territoriales que tendrán un aumento del 58 % en el presupuesto del PAE, en el marco del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026.

“El presidente Petro ha dispuesto cerca de $3 billones para fortalecer el programa. El Tolima es un ejemplo de articulación: cuando el Gobierno Nacional, los departamentos y los municipios suman esfuerzos, el resultado es la garantía de derechos para los niños”, indicó Rivera Ariza.

El funcionario insistió que los municipios y departamentos deben realizar esfuerzos económicos para mantener la misma línea del Gobierno Nacional. “Así como el Gobierno aporta $3 billones, esperamos que las entidades territoriales también hagan su esfuerzo para que el PAE avance hacia la universalidad y ningún niño en Colombia vuelva a pasar hambre”, comentó.

De esta manera se puso fin a una agria discusión entre el Gobierno Nacional y Departamental sobre la inyección de nuevos recursos para garantizar el Plan de Alimentación Escolar en el Tolima, donde hasta el momento se han entregado 11 millones de raciones en todos los municipios.

Con dicha discusión, el gobierno del Tolima buscaba ejercer una presión ante el Gobierno Nacional para que aumentara sus recursos para este año, pero no lo logró.