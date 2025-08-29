Enfrentamiento entre el Ministerio de Educación y la Gobernación del Tolima por el manejo del PAE

Ibagué

El ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, le dijo mentiroso al secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, por lo que afirmó el funcionario departamental sobre el plan de alimentación escolar.

Precisamente Bedoya, en diálogo con Caracol Radio afirmó esta semana que el Gobierno Nacional solo daría $60 mil de los $98 mil millones que le corresponden. Además, que la ley 2167 de 2021 ordena al Ministerio de Educación financiar el 85% del Plan de Alimentación Escolar del departamento, pero ante este supuesto incumplimiento en el 2025 el programa está desfinanciado y solo funcionará hasta el próximo 26 de septiembre.

“Desmontar algunas mentiras que han dicho particularmente desde el departamento del Tolima alrededor del programa de Alimentación Escolar, mentiras que se caen por si solas cuando se presentan las cifras. El secretario de Educación del Tolima ha hecho unas afirmaciones injuriosas, equivocadas, ojalá sea porque simplemente desconoce la ejecución del programa y no porque haya una mala intención de estas afirmaciones”, dijo el ministro de Educación.

El funcionario resaltó que el programa debe ser cofinanciado entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales “Algunos gobernadores, algunos alcaldes ponen recursos adicionales para completar la financiación, según su capacidad. Nosotros como Gobierno Nacional venimos aumentando los recursos desde el 2024 en un 62%”.

Rojas Medellín ratificó que el Ministerio de Educación sí ha cumplido con los giros de los recursos para el Plan de Alimentación Escolar que en el caso del Tolima son más de $60 mil millones.

Anuncian investigación al manejo de los recursos del PAE en las regiones

Finalmente, el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, anunció que se está preparando un decreto para darle facultades a la UAPA de inspección y vigilancia a los recursos del Plan de Alimentación Escolar.

Responde el secretario de Educación del Tolima

En su cuenta de X Andrés Bedoya invito al Ministerio de Educación a no atacar, a dar argumentos y asumir la responsabilidades “Como funcionarios debemos hacer, la alimentación escolar no es un debate mediático es una obligación e instó a que en vez de ruedas de prensa que desinforman, hagamos mesas técnicas para cubrir el déficit con el que nos tiene el Gobierno Nacional con otras 52 entidades”.