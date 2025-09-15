Richard Ríos inicia la fase liga de Champions League con Benfica: Hora y cómo seguir al colombiano

Comienza la Champions League, en la fase de liga, para los jugadores colombianos. Vale la pena mencionar que son ocho los representantes del país que estarán en esta instancia:

Luis Díaz - Bayern Múnich

- Bayern Múnich Luis Suárez - Sporting de Portugal

- Sporting de Portugal Davinson Sánchez - Galatasaray

- Galatasaray Richard Ríos - Benfica

- Benfica Juan David Cabal - Juventus

- Juventus Christian Mosquera - Arsenal*

- Arsenal* Kevin Medina y Camilo Durán - Qarabaq

Vale la pena mencionar que Mosquera, si bien tiene la nacionalidad colombiana por sus padres, nació en Alicante, España, y decidió representar a ese país.

Le puede interesar: ¡Regresa la Champions League! ¿Cuándo se juega la primera fecha y cuántos colombianos estarán?

Richard Ríos inicia la fase de liga de Champions

Benfica llegó a este campeonato por medio de la fase previa, en la que dejó en el camino primero al Niza de Francia y luego al Fenerbahce de Turquía, club en el que milita el colombiano Jhon Jader Durán. El primer reto en esta instancia de liga será recibir al Qarabaq de Azerbaiyán, en el que están los también colombianos Kevin Medina y Camilo Durán.

En la Liga de Portugal, Benfica marcha en la cuarta casilla con 10 puntos y un partido menos, acumulando tres victorias y un empate. El líder es Porto con 15 unidades.

Lea también: Histórico de Benfica cuestionó fichaje de Richard Ríos: “Prefería a Jhon Arias”

En el caso de Richard Ríos, ha jugado todos los partidos con su club, desde que llegó procedente de Palmeiras. Pero más allá de esto, se destaca que ha tenido grandes actuaciones y ha resultado con calificaciones ponderantes, sobresaliendo en la plantilla como uno de los mejores.

Richard Ríos / Getty Images / Sports Press Photo Ampliar

Rivales de Benfica en la fase de liga de la Champions League

Qarabag (Local)

(Local) Chelsea (Visitante)

(Visitante) Newcastle (Visitante)

(Visitante) Bayer Leverkusen (Local)

(Local) Ajax (Visitante)

(Visitante) Napoli (Local)

(Local) Juventus (Visitante)

(Visitante) Real Madrid (Visitante)

Benfica vs. Qarabag: fecha, hora y cómo seguir

El juego tendrá lugar este martes 16 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia). El juego se podrá seguir por la transmisión de ESPN 3, Disney+ Premium y Disney Estandar.