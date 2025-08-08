Histórico de Benfica cuestionó fichaje de Richard Ríos: “Prefería a Jhon Arias”

Richard Ríos se convirtió en uno de los fichajes más costosos en la historia de Benfica. Su gran nivel en el Mundial de Clubes con Palmeiras, llevó a que varios equipos de Europa pusieran los ojos sobre el antioqueño y, de hecho, el primer club que tuvo cerca de lograr su incorporación fue la Roma de Italia, pero la carrera finalmente la ganaron los portugueses.

El futbolista de 25 años ha mostrado grandes señales de adaptación, pues llegó y ha sido titular en los tres partidos del club de Lisboa, uno amistoso ante Fenerbahce, el correspondiente a la Supercopa de Portugal frente a Sporting y por la fase 3 de la Champions League ante Niza.

Richard Ríos se estrenó en la Liga de Campeones con victoria: así fue su partido

Isaías cuestionó el fichaje de Ríos

El exfutbolista brasileño, Isaías, quien fue figura de Las Águilas a principios de los 90´s, cuestionó que hubiera sido Ríos el fichaje estelar del club, aunque manifestó que “es un gran jugador”. Por su parte, aseguró que él hubiese preferido incorporar a otro colombiano: Jhon Arias, quien dejó Fluminense y llegó a Woverhampton de Inglaterra.

“Creo que cuando el Benfica ficha a alguien, son grandes jugadores, modelos a seguir. Es un gran jugador, pero yo personalmente no lo ficharía. Preferiría fichar a otro jugador que ahora se ha ido al Wolverhampton Wanderers, Arias, que también es colombiano”, señaló en declaraciones recogidas por A Bola de Portugal.

Emocionantes primeras palabras de Richard Ríos como jugador del Benfica

Por su parte, añadió: “Tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades, pero al principio no era titular en Palmeiras, pero luego se convirtió en uno. Zé Rafael se recuperó y se fue al Santos, y Ríos siguió jugando, jugando bien. Pero en mi opinión, traería a Jhon Arias, que jugó en el Fluminense, y como vieron ahora, en el Mundial de Clubes, realmente destacó y es un gran jugador. Pero el Benfica tiene sus ojeadores, y a veces aciertan, a veces no”.

Esta es una de las primeras declaraciones en las que critican el fichaje de Richard Ríos, pues la opinión generalizada de aficionados, incluso prensa portuguesa, es de positivismo. De hecho, el entrenador, Bruno Lage, manifestó que el colombiano tenía esa agresividad que su equipo necesitaba.

¿Cuándo será el debut de Ríos por Liga de Portugal?

Está pactado para el domingo 17 de agosto en calidad de visitante ante Estrela Amadora. Previo a este juego, el conjunto lisboeta se juega su paso a los play-offs de la Champions League ante Niza, serie que van ganando 2-0 y se define en el Estadio Da Luz el martes 12 de agosto.