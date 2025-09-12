¡Empleo sí hay! HOY Feria laboral en Bucaramanga, hay más de 300 vacantes, ¿en dónde?

Bucaramanga

La Agencia Pública de Empleo, hoy desde las 8:00 a.m iniciará un recorrido por los diferentes puntos digitales de la ciudad, empezando en el Colegio Promoción Social del Norte sede A, ubicado en la calle principal del barrio San Cristóbal Norte. Allí se desarrollará una feria de empleo con más de 300 vacantes disponibles en diferentes perfiles para los ciudadanos interesados.

Perfiles disponibles:

Hay perfiles como auxiliar contable, asistente administrativo, operario de logística y barrido, cuidadores, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, piscineros, jardineros, recepcionistas y asesores comerciales por temporada, de cara a fin de año.

Requisitos para postularse:

Los interesados deben acercar al punto digital, llevar su hoja de vida completa y soportes de estudio y experiencia. En el lugar estarán los orientadores del SENA para apoyar la inscripción, actualización de datos. Se puede postular a una o varias vacantes a la vez, según lo mencionó Claudia Murillo, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

Estas jornadas de empleo se realizarán cada 15 días en diferentes puntos digitales de Bucaramanga. La próxima cita será el 26 de septiembre en el Colegio INEM, en el sector sur de la ciudad.