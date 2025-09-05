Protestas de conductores de SITP afectan la movilidad en el sur de Bogotá

Durante la madrugada y mañana de este viernes 5 de septiembre, conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se manifestaron frente al concesionario Masivo Capital en Bosa, ubicado en el sur de Bogotá, exigiendo mejores condiciones laborales.

Esta manifestación en la carrera 90 con calle 49 sur afectó el servicio de rutas zonales como: FF425 Circular Timiza, FF425, 8-10, FL416, FG414, FL416, GG525 y GL508.

Además, también retrasó los servicios de Transmilenio en el Portal Las Américas.

Ante esta situación, la empresa Transmilenio S.A. informó que respetan el derecho a la protesta, sin embargo piden que no afecten a los más de 4 millones de personas que se movilizan diariamente en este servicio público.

Precisó que Transmilenio S.A no tiene ningún vínculo laboral con ellos sino los concesionarios, por lo que harán una supervisión a la concesión encargada y si “se llega a determinar que hay alguna anomalía se reporta al Ministerio del Trabajo, que es la autoridad competente para tomar decisiones en este tipo de casos”.