Las intervenciones por parte del gobierno a las EPS no han sido positivas: contralor sector salud
En 6 AM de Caracol Radio, estuvo Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, quien habló sobre el impacto de las intervenciones del gobierno en las EPS
En su paso por el programa de 6 AM de Caracol Radio, habló el contralor delegado al sector salud, Julián Niño, quien manifestó su preocupación por las irregularidades que se han presentado en el presupuesto para las EPS y las intervenciones que ha hecho el gobierno.
Si bien el gobierno prometió que las intervenciones serían de gran ayuda para la regulación y optimización de los servicios dentro de las EPS, el contralor aseguró que ha sido todo lo contrario, pues no ha sido exitoso ni positivo el resultado, además, resaltó que, en cuanto al tema presupuestal, hay irregularidades.
En desarrollo.