6AM6AM

Programas

Las intervenciones por parte del gobierno a las EPS no han sido positivas: contralor sector salud

En 6 AM de Caracol Radio, estuvo Julián Niño, contralor delegado para el sector salud, quien habló sobre el impacto de las intervenciones del gobierno en las EPS

El ASIS 2023–2024 identificó que inversiones en tamización, salud materna y transporte sanitario pueden elevar la productividad reduciendo años de vida perdidos. | Foto: Pexels

El ASIS 2023–2024 identificó que inversiones en tamización, salud materna y transporte sanitario pueden elevar la productividad reduciendo años de vida perdidos. | Foto: Pexels

Adriana Bibiana Mejía

En su paso por el programa de 6 AM de Caracol Radio, habló el contralor delegado al sector salud, Julián Niño, quien manifestó su preocupación por las irregularidades que se han presentado en el presupuesto para las EPS y las intervenciones que ha hecho el gobierno.

Si bien el gobierno prometió que las intervenciones serían de gran ayuda para la regulación y optimización de los servicios dentro de las EPS, el contralor aseguró que ha sido todo lo contrario, pues no ha sido exitoso ni positivo el resultado, además, resaltó que, en cuanto al tema presupuestal, hay irregularidades.

En desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad