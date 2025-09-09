La intervención fue resultado de una financiación insuficiente: Juan Pablo Rueda, presidente de Keralty

El Grupo Keralty, principal accionista de EPS Sanitas advirtió por medio de un comunicado sobre los malos resultados que dejó la intervención de la entidad por parte del gobierno.

En él subrayaron la escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado, aseguran que son el legado de una supuesta “transformación” improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad.

Para poder hacer la debida restitución administrativa de la EPS, Keralty le hizo una serie de exigencias al gobierno, entre las que piden el cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional, reparación inmediata del daño causado a la red de atención, a los equipos profesionales y a los millones de usuarios afectados, cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS y cese definitivo de las campañas de desinformación

Noticia en desarrollo