“Él mismo provocó con la caótica intervención de las EPS”: Enrique Vargas Lleras responde a Petro

Enrique Vargas Lleras, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, rechazó los señalamientos que le hizo el presidente Gustavo Petro sobre corrupción en el sistema de salud.

A través de un comunicado, aseguró Vargas Lleras que el mandatario “en lugar de enfrentar la crisis humanitaria que él mismo provocó con la caótica intervención de las EPS, prefiere mentir descaradamente y negar la realidad. Por estar durmiendo y gobernar a punta de falsedades en redes, hoy el sistema está sumido en el caos”.

También mencionó que antes de que entidades como Sanitas y la Nueva EPS fueran intervenidas, atendían de manera mucho más eficiente a los 17 millones de afiliados.

“La situación actual es una tragedia sanitaria, y el presidente pretende encubrirla con datos sesgados y narrativas ideológicas. Los pacientes están pagando con su salud la improvisación de este gobierno”.

Advirtió además que de la gravedad del “deterioro del acceso a los servicios y la pérdida de la red de prestadores” que dijo antes era la más amplia e importante del país y agregó que “por problemas de flujo de recursos y decisiones administrativas, las principales IPS restringen la atención a los afiliados de la Nueva EPS únicamente a urgencias”.

Añadió Enrique Vargas Lleras que solo en el primer trimestre de 2025 se interpusieron 32.684 tutelas contra la Nueva EPS y que “lo que corresponde al presidente es ponerse en la tarea de resolver esta crisis humanitaria y no seguir difamando y mintiéndole al país”.