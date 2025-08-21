Crisis de la salud: informe revela aumento del 36% en PQRS por falta de acceso a servicios en 2025 ( Colprensa )

Un nuevo informe del Observatorio ‘Así Vamos en Salud’ revela el deterioro en los indicadores de acceso a la atención en salud, al igual que avances, rezagos y alertas que requieren atención inmediata.

Según el análisis, a pesar de que la afiliación al sistema de salud se mantiene cercana al 100%, los datos muestran un retroceso sostenido desde 2022, alcanzando 98,45% en junio de 2025.

El retroceso en la capacidad instalada, es otro de los riesgos que enfrenta el sistema de salud en Colombia, ya que entre enero de 2024 y julio de 2025, de acuerdo al estudio, hubo una disminución del 7,5% en la disponibilidad en UCI neonatal, un descenso de camas para trabajo de parto, parto y postparto del 7,1%; misma situación que se presentó en las camas para salud mental adulta, que registraron una reducción del 6%, mientras que en pediatría aumentaron un 28%.

El deterioro reflejado en aumento de PQRS

Entre enero y junio de 2025 se registraron 978.177 quejas, un incremento del 36% frente al mismo periodo de 2024. El 93% corresponde a barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. De continuar con la misma tendencia, se proyecta un incremento del 56% para diciembre de 2025.

La mayoría, las quejas aumentaron tras la intervención de distintas EPS, tales como Famisanar con un incremento del 41%, Nueva EPS con 44% y Sanitas con 27%.

En cuanto a las tutelas, en total se radicaron 125.819 hasta mayo de 2025, lo que representa un aumento del 16,4% frente al mismo período de 2024, superando el récord histórico de 2019.

Pacientes con enfermedades huérfanas son los más afectados

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras advierte que esta situación afecta principalmente a pacientes con enfermedades huérfanas.

“Varios han fallecido porque no han logrado acceder a la atención integral que necesitaban. Los trámites y las demoras administrativas cada vez son más engorrosos y excesivos. Estamos en medio de una crisis y un abandono institucional sin precedentes en el país”, alerta Diego Gil, presidente de la Federación.

Aseguran que en varias ocasiones han exigido al Gobierno Nacional medidas inmediatas, pero lamentablemente esto no ha sido atendido con urgencia.

“Desde FECOER seguimos insistiendo que debe haber medidas inmediatas para resolver esta crisis de desfinanciamiento y que se garantice el acceso a la atención con calidad, con oportunidades sin barreras. Hoy hacemos un llamado urgente al gobierno y a todos los responsables del sistema. Actúen ya porque cada día de espera nos está costando más vidas y nos está costando la pérdida de bienestar de miles de familias en el país”, concluyó el presidente de FECOER.