La comunidad bloqueará hoy una carretera entre Caldas y Antioquia, ¿por qué?

La comunidad de la vereda Limones ha permanecido hasta tres días sin agua en temperaturas que superan los 30 grados. Fotos suministradas.

Manizales

Más de 60 habitantes de la vereda Limones en límites entre La Dorada y Victoria, en Caldas, están perjudicados por la falta de agua potable, expresan sentirse olvidados, aunque en esta última, les han solucionado, parcialmente, el servicio a través de un carrotanque, por eso bloquearán la carretera que va de La Dorada a Norcasia y el corregimiento de San Miguel, Antioquia.

Johany Alejandro Murcia, presidente de la junta de acción comunal, explica la problemática que atraviesan, puesto que “antes nos abastecíamos de un aljibe, pero las fuertes condiciones climáticas dañaron la estructura. Hemos visitado las alcaldías, pero la del puerto caldense no nos presta atención, en cambio la de Victoria sí, aunque nos traen agua en un pequeño carrotanque. En esto días, vendrá un profesional de la Secretaría de Planeación de Victoria a hacer un estudio de la situación, pero realizaremos el bloqueo”.

El alcalde de Victoria, Juan Alberto Vargas, indica que estas personas se asentaron a un costado de la carretera entre La Dorada y Norcasia hace más de cinco años e indica que, actualmente, trabajan en conjunto con la administración municipal del puerto caldense para un proyecto de suministro de agua potable.

“Les hemos entregado dos motobombas y se les ha quemado, pero ahora no tenemos presupuesto, por eso estamos en diálogo con la Alcaldía de La Dorada para hacer hacer una bolsa y construir un pozo, igualmente, hacerles una motobomba de más alto calibre y dejarle una obra que sea positiva para la comunidad, pero hay que aclarar que la contratación se demora un poco, pero estamos en eso y los secretarios de Planeación están en esa gestión”.

De esta manera, el bloqueo está programado para el próximo lunes 15 de septiembre a primera hora y solo darán vía al paso humanitario.