Corte Suprema confirma absolución del senador Guido Echeverry

Manizales

La Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia la absolución del senador caldense Guido Echeverry Piedrahíta en el proceso en el que se le investigaba y donde se le acusaba de prevaricato por acción, esta decisión deja en firme su presencia política en la región y en el país.

Caracol Radio conoció el documento en en el cual se notifica al congresista donde se destaca que “En síntesis, ninguno de los planteamientos del recurso promovido por el representante de víctimas, tuvo virtualidad para infirmar las premisas del fallo de primer grado, razón por la cual la sentencia proferida el 27 de mayo de 2025 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, será confirmada en lo que fue materia de impugnación.

Los antecedentes del caso

La denuncia fue realizada por algunas actuaciones cuando el hoy senador era Gobernador de Caldas en el año 2012, cuando revocó mediante el Decreto 017 resoluciones que habían permitido el reintegro de una docente sancionada por abandono del cargo.

Según la acusación, la oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Caldas, mediante Resolución 2469 del 5 de mayo de 2010, sancionó a la docente Luz Marina Beltrán García con destitución e inhabilidad general por 15 años, en virtud de un proceso disciplinario que se adelantó en su contra. Esa determinación fue confirmada por la Oficina Jurídica de la Gobernación en Resolución 4825 del 13 de agosto de 2010.

Según el ente acusador, la Fiscalía, el entonces mandatario departamental actuó de manera ilegal, sin embargo, la Corte concluyó que la decisión se sustentó en errores administrativos previos y no fue “manifiestamente contraria a la ley”, condición indispensable para configurar el delito.

En el fallo en segunda instancia de la Corte Suprema de justicia destacan que “la misma docente lo reconoció en juicio, tuvo conocimiento del contenido del acto administrativo en comento, mismo que se le allegó a través del oficio GTH 528 de 21 de febrero de 2012, al punto que, en lugar de acudir a los mecanismos jurisdiccionales de controversia ordinarios, instauró una acción de tutela que, como se ha explicado, fue denegada por los jueces constitucionales”.

Fallo en segunda instancia

La decisión con fecha del 10 de septiembre, ratifica la absolución que ya había sido proferida en mayo de este año por la Sala Especial de Primera Instancia, la cual despeja el camino judicial del actual senador, quien había afrontado este proceso durante más de una década.