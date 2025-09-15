¿Hubo improvisación en la implementación del PAE en el Tolima durante el 2025?

Tolima

Por presuntas irregularidades relacionadas con la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la Gobernación de este departamento.

El ente de control evalúa denuncias públicas que hablan de la persistencia de malas prácticas administrativas, altos costos por ración, disminución de aportes propios y deficiencias en la planeación que habrían afectado la continuidad y cobertura del programa que en esta vigencia beneficia a cerca de 77.000 estudiantes.

La indagación ordena recopilar información sobre la ejecución, financiación y responsables del PAE de los estudiantes tolimenses entre 2022 y 2025. La práctica de pruebas decretada por la Procuraduría está orientada a esclarecer la inversión de los recursos públicos destinados a la alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes del departamento.

Recordemos que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, señaló que solamente está garantizadas la entrega de raciones hasta el 3 de octubre y reconoce que existe incertidumbre frente a los días siguientes del calendario escolar que concluye en el mes de noviembre.

Durante el fin de semana, en un evento popular en la Ciudadela Simón Bolívar de Ibagué la mandataria seccional reconoció el aporte y el cumplimiento por parte del Ministerio de Educación que en los últimos años logró duplicar el presupuesto para este plan en el Tolima, pasando de 30 mil a 60 mil millones de pesos para garantizar la entrega de raciones en el presente año.