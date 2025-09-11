Gobernación del Tolima busca tender puentes con MinEducación para lograr financiación del PAE

Tolima

La Gobernación del Tolima sigue buscando caminos para lograr la financiación del Plan de Alimentación Escolar para los meses de Octubre y Noviembre. Recordemos que sólo hasta el 30 de septiembre está garantizadas las raciones alimentarias en las instituciones educativas del departamento.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz sostuvo un encuentro con el director nacional de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar UApA, Sebastián Rivera Ariza, permitió avanzar en los primeros acuerdos para garantizar el Programa de Alimentación Escolar PAE durante lo que resta del presente año 2025.

“Entendiendo que el Programa de Alimentación Escolar es responsabilidad tanto del Gobierno Nacional como de las entidades territoriales. Hemos sostenido una reunión muy franca, pero también fraterna y constructiva con la gobernadora del Tolima, porque acá prima la alimentación escolar de las niñas y niños del Departamento”, afirmó, Rivera Ariza.

Así mismo, el director de la UApA reveló que, con la gobernadora, establecieron un cronograma para avanzar en las soluciones que garanticen las raciones a los miles de niñas, niños y jóvenes beneficiarios en el territorio departamental.

“Acordamos una ruta de trabajo para mirar de qué manera vamos a gestionar los recursos que están faltantes para culminar este calendario escolar y cómo vamos a planear de una forma muy potente el 2026”.

Lea más: https://caracol.com.co/2025/09/03/en-el-tolima-no-nos-estamos-robando-el-pae-adriana-matiz-a-presidente-petro/

A su turno, la gobernadora del Tolima, agradeció los buenos oficios de la representante a la cámara Olga Beatriz González y al funcionario del Ministerio de Educación por la disposición de trabajo, reveló que el próximo lunes habrá una cumbre en Ibagué con los alcaldes del Departamento para refrendar los acuerdos.

“Muy enriquecedora esa reunión que acabamos de tener acá en la UApA, pensando única y exclusivamente en los niños del Tolima y en poder garantizarles, después de esa primera semana de octubre, la alimentación escolar. Hoy la tenemos garantizada hasta el 3 de octubre; pero de ahí en adelante estamos revisando las alternativas que vamos a explorar para dar una solución oportuna que beneficie a todos los niños de nuestro departamento. El día lunes tendremos al director de la UApA en reunión con todos los alcaldes para revisar esas alternativas que necesitamos para garantizar el Plan de Alimentación Escolar”, concluyó Adriana Matiz.

En este encuentro no participó el secretario de educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya, quien ha mantenido una agria disputa con el Ministerio de Educación exigiendo los recursos que para garantizar continuidad del PAE.

¿Cuántas raciones entrega el PAE en el Tolima?

El secretario general de la Gobernación del Tolima Carlos Portela informó que durante este año se han entregado 11 millones de raciones del Plan de Alimentación Escolar beneficiando a 85 mil niños, niñas y adolescentes en su mayoría ubicados en áreas rurales de difícil acceso. Ahora, para garantizar su continuidad se requieren 17 mil millones de pesos adicionales.