Horóscopo del profesor Salomón para HOY 15 de septiembre: se hará justicia para Libra
Varios signos recibirán buenas noticias en el inicio de esta semana. Mientras que otros deberán cuidarse de sus enemigos. Esto dicen las cartas.
El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, vaticinó cosas importantes para muchos signos en el inicio de esta semana. Sin embargo, hay otros que deberán cuidarse de los enemigos y de las personas que están a su alrededor, ya que buscan hacerle daño por pura envidia.
Esta semana trae nuevas oportunidades en el trabajo, el dinero, los negocios o también algunos viajes que deberá realizar para cambiar la rutina en su día a día. Asimismo, hay recomendaciones específicas que brinda el profesor Salomón para evitar que lo negativo perjudique las cosas buenas que se avecinan.
Horóscopo para este lunes 15 de septiembre de 2025
Aries
La parte económica estará favorecida con el ingreso de una buena suma de dinero y el pago de deudas, lo que le traerá prosperidad.
Número: 2729
Recomendación: La colonia llama plata y el agua de azar.
Tauro
Hay algunos enemigos en su alrededor, por lo que debe tener mucho cuidado. Si bien no buscan hacerle daño, sienten envidia y buscan dañarle su imagen. Lo mejor que puede hacer es un baño con ruda.
Número: 1359
Recomendación: La garrafa de ruda y la espada de San Miguel.
Géminis
Es un buen día para creer que va a poder lograr las cosas que se proponga. Sin embargo, es importante saber qué debe hacer y en qué puede trabajar en su vida.
Número: 2394
Recomendación: El coctel de poder y el velón abre caminos.
Cáncer
Recibirá buenas noticias en el trabajo, ya sea por una nueva oportunidad laboral o para estabilizar las cosas en su oficio.
Número: 9074
Recomendación: El kit del trabajo y la crema de ámbar.
Leo
Mucho cuidado con los enemigos y las personas envidiosas que hay a su alrededor. Lo mejor es acudir a la medalla de San Benito.
Número: 9990
Recomendación: El baño astral 7 X 7 y la voladora.
Virgo
Estará muy favorecido por los viajes, lo que le traerá bienestar. Asimismo, se viene la firma de documentos importantes esta semana.
Número: 0344
Recomendación: El velón lluvia de oro y el dólar.
Libra
Se hace justicia de una forma especial en su vida por documentos, papeles pendientes o algo que había sido injusto en su vida.
Número: 9480
Recomendación: El kit de suerte rápida y el agua de hierro.
Escorpio
Se vienen nuevos caminos, alternativas y ofrecimientos en el trabajo o los negocios. Sin embargo, debe analizar si te conviene y le garantizará cosas mejores.
Número: 8850
Recomendación: El jabón de la destrancadera y el kit de trabajo.
Sagitario
Habrá felicidad en todos los aspectos. Salud, dinero y amor estará a su favor.
Número: 0124
Recomendación: El perfume de los 45 elementos y el incienso de canela.
Capricornio
Se avecina la firma de papeles y documentos importantes. Además, se le aprobará un préstamo que venía solicitando y que disfrutará de gran manera.
Número: 0405
Recomendación: La 33 mieles de la prosperidad y el incienso de fortuna.
Acuario
Es importante que haya un momento para viajar, conocer nuevos lugares y buscar nuevas oportunidades, pero esto implica salir de su zona de confort.
Número: 4470
Recomendación: La descruzadera y el jabón Juan del dinero.
Piscis
Se viene dinero en una cantidad más que suficiente, ya que estará fluyendo de una forma muy especial.
Número: 1729
Recomendación: El baño liga del dólar y el velón lluvia de plata.