Horóscopo del profesor Salomón para HOY 15 de septiembre: se hará justicia para Libra

Horóscopo del profesor Salomón para el 15 de septiembre de 2025 Foto: Getty Images

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, vaticinó cosas importantes para muchos signos en el inicio de esta semana. Sin embargo, hay otros que deberán cuidarse de los enemigos y de las personas que están a su alrededor, ya que buscan hacerle daño por pura envidia.

Esta semana trae nuevas oportunidades en el trabajo, el dinero, los negocios o también algunos viajes que deberá realizar para cambiar la rutina en su día a día. Asimismo, hay recomendaciones específicas que brinda el profesor Salomón para evitar que lo negativo perjudique las cosas buenas que se avecinan.

Horóscopo para este lunes 15 de septiembre de 2025

Aries

La parte económica estará favorecida con el ingreso de una buena suma de dinero y el pago de deudas, lo que le traerá prosperidad.

Número: 2729

Recomendación: La colonia llama plata y el agua de azar.

Tauro

Hay algunos enemigos en su alrededor, por lo que debe tener mucho cuidado. Si bien no buscan hacerle daño, sienten envidia y buscan dañarle su imagen. Lo mejor que puede hacer es un baño con ruda.

Número: 1359

Recomendación: La garrafa de ruda y la espada de San Miguel.

Géminis

Es un buen día para creer que va a poder lograr las cosas que se proponga. Sin embargo, es importante saber qué debe hacer y en qué puede trabajar en su vida.

Número: 2394

Recomendación: El coctel de poder y el velón abre caminos.

Cáncer

Recibirá buenas noticias en el trabajo, ya sea por una nueva oportunidad laboral o para estabilizar las cosas en su oficio.

Número: 9074

Recomendación: El kit del trabajo y la crema de ámbar.

Leo

Mucho cuidado con los enemigos y las personas envidiosas que hay a su alrededor. Lo mejor es acudir a la medalla de San Benito.

Número: 9990

Recomendación: El baño astral 7 X 7 y la voladora.

Virgo

Estará muy favorecido por los viajes, lo que le traerá bienestar. Asimismo, se viene la firma de documentos importantes esta semana.

Número: 0344

Recomendación: El velón lluvia de oro y el dólar.

Libra

Se hace justicia de una forma especial en su vida por documentos, papeles pendientes o algo que había sido injusto en su vida.

Número: 9480

Recomendación: El kit de suerte rápida y el agua de hierro.

Escorpio

Se vienen nuevos caminos, alternativas y ofrecimientos en el trabajo o los negocios. Sin embargo, debe analizar si te conviene y le garantizará cosas mejores.

Número: 8850

Recomendación: El jabón de la destrancadera y el kit de trabajo.

Sagitario

Habrá felicidad en todos los aspectos. Salud, dinero y amor estará a su favor.

Número: 0124

Recomendación: El perfume de los 45 elementos y el incienso de canela.

Capricornio

Se avecina la firma de papeles y documentos importantes. Además, se le aprobará un préstamo que venía solicitando y que disfrutará de gran manera.

Número: 0405

Recomendación: La 33 mieles de la prosperidad y el incienso de fortuna.

Acuario

Es importante que haya un momento para viajar, conocer nuevos lugares y buscar nuevas oportunidades, pero esto implica salir de su zona de confort.

Número: 4470

Recomendación: La descruzadera y el jabón Juan del dinero.

Piscis

Se viene dinero en una cantidad más que suficiente, ya que estará fluyendo de una forma muy especial.

Número: 1729

Recomendación: El baño liga del dólar y el velón lluvia de plata.