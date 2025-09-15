Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 15 al 21 de septiembre

De acuerdo con el calendario astrológico de Astro-Seek, esta semana el Sol sigue transitando por Virgo, una etapa que favorece la organización, el enfoque práctico y las rutinas. Es un buen momento para ordenar ideas, optimizar el tiempo y trabajar con mayor precisión.

Cabe resaltar que, el domingo 21 de septiembre, ocurrirá la Luna Nueva en Virgo, acompañada de un eclipse solar parcial. Este evento, también señalado por Astro-Seek, marca un nuevo comienzo, especialmente en temas de salud, trabajo y hábitos diarios. La astrología suele indicar que, la energía del eclipse potencia el cambio, ofreciendo una oportunidad para hacer ajustes importantes y avanzar con más claridad.

Lea también: Este es el mensaje de los ángeles para cada signo zodiacal en septiembre 2025

Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 15 al 21 de septiembre

Esta semana, los astros traen una dosis extra de buenas noticias para algunos signos. La energía disponible favorece giros positivos, resoluciones esperadas y oportunidades que llegan en el momento justo. Por esta razón, a continuación encontrará los signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 15 al 21 de septiembre.

Virgo

La Luna Nueva y el eclipse solar ocurren en este signo, lo que representa un reinicio significativo a nivel personal. Esta semana es propicia para tomar decisiones importantes relacionadas con su bienestar, imagen o proyectos propios.

Tauro

Como signo de tierra, recibirá influencias armónicas del Sol y la Luna Nueva en Virgo. Esta energía favorece los asuntos sentimentales, creativos o vinculados con logros personales. Podrían recibir noticias alentadoras en el ámbito afectivo o profesional.

Le puede interesar: Signos a los que el amor les llega en septiembre 2025: predicciones y rituales

Capricornio

El eclipse activará la zona de expansión y crecimiento personal. Es posible que surjan oportunidades relacionadas con estudios, viajes, trámites internacionales o proyectos a largo plazo. También podrían concretarse algo que venía esperando desde hace tiempo.

Cáncer

La energía de Virgo favorecerá la comunicación y la manera en que organizan su entorno cercano. Esta semana podría recibir noticias positivas a través de una llamada, un mensaje, un documento o una conversación importante.

Lea también: ¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen más suerte? IA responde

Escorpio

La Luna Nueva activará la zona de amistades y redes sociales. Es un buen momento para avanzar en proyectos colectivos o recibir apoyo de personas clave. También podrían reconectarse con alguien influyente o recibir reconocimiento dentro de un grupo.

Le puede interesar: ¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen menos carácter? Esto dice la astrología

Números de la suerte de la semana del 15 al 21 de septiembre

Esta semana, del 15 al 21 de septiembre, cada signo tiene números que pueden traerle buena suerte. Puede usarlos para sentirse más confiado, tomar decisiones o simplemente para colocar a prueba su suerte.

Aries : 03 - 17 - 45

: 03 - 17 - 45 Tauro : 09 - 21 - 38

: 09 - 21 - 38 Géminis : 12 - 26 - 49

: 12 - 26 - 49 Cáncer : 05 - 19 - 34

: 05 - 19 - 34 Leo : 01 - 18 - 44

: 01 - 18 - 44 Virgo : 07 - 23 - 41

: 07 - 23 - 41 Libra : 11 - 30 - 36

: 11 - 30 - 36 Escorpio : 04 - 25 - 47

: 04 - 25 - 47 Sagitario : 08 - 20 - 39

: 08 - 20 - 39 Capricornio : 10 - 28 - 42

: 10 - 28 - 42 Acuario : 06 - 16 - 35

: 06 - 16 - 35 Piscis: 14 - 24 - 50