Graduaron a 100 internos de la Cárcel de Pedregal en Medellín

Medellín

Con el objetivo de recuperar la libertad, en el futuro, con un propósito, 100 privados de la libertad de la Cárcel de Pedregal se graduaron en este establecimiento carcelario, en un proceso de formación integral que está enfocado en la resocialización.

Allí se graduaron 50 hombres y 50 mujeres, que desde abril venían trabajando en dos formaciones, formación psicosocial y herramientas para el trabajo.

¿En qué se capacitaron los internos?

La capacitación, que busca el desarrollo personal y la construcción de una nueva oportunidad de vida, tuvo enfoque de formación en el ser, las habilidades para la vida y competencias laborales.

También, recibieron indicaciones sobre temas jurídicos, que buscan que los internos accedan a beneficios legales y con ellos puedan avanzar para su reinserción social al terminar de culminar su proceso en este centro de reclusión.

Paulina Patiño, directora del programa Parceros, explicó que “La resocialización es una pieza fundamental de nuestra política de seguridad y convivencia. Acompañar a estas personas en su proceso de cambio es también una forma de prevenir la reincidencia y garantizar una ciudad más segura. Apostamos por una libertad con propósito, porque nuestra misión es combinar autoridad y orden con oportunidades de vida digna”.

Además de la capacitación que se brindó en alianza con el Sena y fundaciones sociales, en oficios como estuco y pintura, se brindó educación en el manejo de las emociones, la resolución de los conflictos, la anatomía del delito y el autocuidado.

¿Qué se espera para el futuro de los internos?

Luego de la capacitación, se espera que estos internos cuenten con las herramientas para que quienes recuperen la libertad lo hagan en el marco de la legalidad y con oportunidades reales de empleo.

Agregó Paulina Patiño, de Parceros, que “la seguridad se defiende con firmeza, pero también con procesos que brinden alternativas a quienes buscan rehacer su vida. Nuestro compromiso es con la autoridad, el orden y la protección de la ciudadanía.”

Los factores de riesgo

Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que esta estrategia de resocialización busca intervenir de manera directa en los factores de riesgo que originan la reincidencia y romper los ciclos de ilegalidad que afectan a la sociedad.

Esta población tiene antecedentes delictivos asociados a hurto, violencia interpersonal, crimen organizados y con este proceso se busca una adecuada resocialización en el futuro.

Los beneficios jurídicos

Agregaron desde la Administración Distrital que “tras culminar esta formación, los graduados acceden a beneficios jurídicos como la certificación de buena conducta y descuentos en el tiempo de la pena, conforme a la normatividad vigente. Los próximos pasos incluyen el fortalecimiento de nuevos ciclos de capacitación con más población privada de la libertad, garantizando que la estrategia de resocialización tenga un alcance sostenible y transformador”.

¿Qué es Parceros?

Es un programa de la Alcaldía de Medellín enfocado en niños y jóvenes que pueden ser instrumentalizados o en riesgos sociales y brinda oportunidades para cumplir sus sueños y aspiraciones, enfocado en los proyectos de vida.

Esta estrategia de la Secretaría de Seguridad de Medellín, tiene como enfoque acompañar a privados de la libertad que están en fase de pre-liberación.