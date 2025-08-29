Medellín

Más de 1.500 jóvenes se gradúan del programa Parceros en Medellín

La estrategia busca alejar a niñas, niños y adolescentes de la ilegalidad con formación integral y oportunidades de empleo.

Foto: Alcaldía de Medellín.

Foto: Alcaldía de Medellín.

Maria José Rueda Bohórquez

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín graduó a 1.518 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que culminaron cinco meses de formación en los programas Parceros, Parceros Junior, Parceritos, Parceros Buen Comienzo y Parceras. La iniciativa, liderada por la Administración Distrital, ofrece acompañamiento psicológico, desarrollo de habilidades para la vida, cursos de empleabilidad y acceso a oportunidades de estudio y emprendimiento.

Desde 2024, más de 5.000 menores y jóvenes han sido impactados por esta estrategia, de los cuales 210 ya accedieron a empleos en el sector público y privado. Además, la Alcaldía fortalece alianzas con cerca de 20 empresas para ampliar la formación y la empleabilidad.

Lea también:

En comunas como Popular y Santa Cruz, así como en el corregimiento San Cristóbal, donde estructuras criminales como Los Triana, La Terraza y Los Paracos del Llano reclutan a menores para el tráfico de drogas, la extorsión y la explotación sexual, Parceros se consolida como un camino de protección y dignidad.

“Mientras hay estructuras criminales que los reclutan para hacer cosas malas, nosotros les decimos que piensen en su futuro y en su vida, y que tomen sus propias decisiones. Quiero felicitar a quienes se graduaron hoy por tener el control de sus vidas”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga durante la ceremonia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en algunos colegios de barrios vulnerables hasta el 10 % de los estudiantes de séptimo y octavo grado han manifestado intención de vincularse a actividades ilegales. Frente a este riesgo, Parceros se ha convertido en una estrategia integral que abre puertas a la educación, el empleo y la prevención del delito en Medellín.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad