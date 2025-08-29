Más de 1.500 jóvenes se gradúan del programa Parceros en Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín graduó a 1.518 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que culminaron cinco meses de formación en los programas Parceros, Parceros Junior, Parceritos, Parceros Buen Comienzo y Parceras. La iniciativa, liderada por la Administración Distrital, ofrece acompañamiento psicológico, desarrollo de habilidades para la vida, cursos de empleabilidad y acceso a oportunidades de estudio y emprendimiento.

Desde 2024, más de 5.000 menores y jóvenes han sido impactados por esta estrategia, de los cuales 210 ya accedieron a empleos en el sector público y privado. Además, la Alcaldía fortalece alianzas con cerca de 20 empresas para ampliar la formación y la empleabilidad.

En comunas como Popular y Santa Cruz, así como en el corregimiento San Cristóbal, donde estructuras criminales como Los Triana, La Terraza y Los Paracos del Llano reclutan a menores para el tráfico de drogas, la extorsión y la explotación sexual, Parceros se consolida como un camino de protección y dignidad.

“Mientras hay estructuras criminales que los reclutan para hacer cosas malas, nosotros les decimos que piensen en su futuro y en su vida, y que tomen sus propias decisiones. Quiero felicitar a quienes se graduaron hoy por tener el control de sus vidas”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga durante la ceremonia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en algunos colegios de barrios vulnerables hasta el 10 % de los estudiantes de séptimo y octavo grado han manifestado intención de vincularse a actividades ilegales. Frente a este riesgo, Parceros se ha convertido en una estrategia integral que abre puertas a la educación, el empleo y la prevención del delito en Medellín.