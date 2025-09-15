“Filtros para la Vida”: familias del Magdalena Medio reciben acceso a agua segura

Magdaleno Medio

Según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en 2024 cerca de 13.8 millones de colombianos, es decir, el 29 % de la población, no contaba con agua apta para consumo, situación que afecta directamente la salud y calidad de vida.

Para mitigar esta problemática, la Empresa Colombiana de Cementos y su marca ALIÓN adelantan la iniciativa “Filtros para la Vida”, con la que se han beneficiado más de 75 familias rurales del Magdalena Medio.

Los filtros lentos de arena, inspirados en un diseño social de la Universidad de Antioquia, se instalaron en viviendas de las veredas Altavista y Alto del Pollo, en San Luis, y en la comunidad campesina de Nápoles, en Puerto Triunfo. ALIÓN proyecta entregar un total de 100 filtros este año, con planes de ampliar la cobertura en 2026 a otros 100 equipos adicionales, en municipios como San Francisco y Sonsón.

Capacitaciones para las familias

Además de la entrega de equipos, la compañía capacita a las familias para que se vuelvan autónomas en su operación y mantenimiento. “Estos filtros permiten obtener agua segura, con alta remoción de microorganismos, patógenos y bacterias que reducen el riesgo de enfermedades de origen hídrico”, explicó John Wilmar Henao, jefe de Asuntos Ambientales de ALIÓN.

Por su parte, la Universidad de Antioquia resaltó la transferencia de conocimiento. “Diseñamos un filtro lento de arena doméstico con su manual de elaboración. Nos complace que ALIÓN esté implementando este modelo en comunidades vecinas a su operación”, señaló Diego Alejandro Chalarca, docente de la Facultad de Ingeniería.

Las alcaldías de San Luis y Puerto Triunfo se sumaron con recursos y con la caracterización de las familias beneficiarias. Para Magdalena Torres Rojas, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Puerto Triunfo, esta acción representa un impacto directo en la vida rural: “Es un motivo de alegría llegar con un filtro de vida a 25 familias que no tienen agua potable y que ahora mejorarán en salubridad y bienestar”.

Impactos ambientales

La estrategia también incluye la instalación previa de 14 biodigestores, con los que se busca mitigar los impactos ambientales del vertimiento de excretas porcinas y la quema de madera en cocinas rurales.