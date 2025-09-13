Pink Floyd celebra los 50 años de “Wish You Were Here” con una edición especial

La legendaria banda Pink Floyd anunció el lanzamiento de una edición especial de su álbum “Wish You Were Here” para conmemorar su 50 aniversario. El disco, publicado originalmente el 12 de septiembre de 1975, marcó un punto de inflexión en la historia del grupo, alcanzando el #1 en el Reino Unido y en el Billboard 200, y vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo.

La nueva edición, titulada “Wish You Were Here 50”, estará disponible a partir del 12 de diciembre en formato digital y en múltiples presentaciones físicas: 3LP, 2CD, Blu-ray y una caja especial de colección. Esta versión incluye 25 cortes adicionales, entre ellos tomas alternas de estudio y grabaciones en vivo realizadas por el famoso bootlegger Mike Millard durante el concierto de Pink Floyd en el Sports Arena de Los Ángeles en 1975. La restauración de audio estuvo a cargo de Steve Wilson, miembro de Porcupine Tree.

Entre las rarezas destacan: “The Machine Song (Roger’s demo)”, el primer demo casero de Roger Waters.

Una mezcla instrumental de “Wish You Were Here”. La versión completa de “Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9)”.

La edición en Blu-ray incluirá tres películas de conciertos de la gira mundial de 1975 y un cortometraje dirigido por el fallecido Storm Thorgerson, aún sin detalles revelados. El box set también incluirá un cuarto LP en vinilo transparente titulado Live At Wembley 1974, una réplica del sencillo japonés de 7” de “Have A Cigar” y “Welcome To The Machine”, un libro de fotos de tapa dura, un programa de gira en forma de cómic y un póster del concierto.

Como adelanto, la banda compartió una versión temprana de “Welcome to the Machine”, titulada originalmente “The Machine Song”, un demo más corto que nunca había sido publicado.