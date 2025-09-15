Estudie turismo y hotelería gratis en Cartagena: inscripciones abiertas

La Fundación Santo Domingo en alianza con la Secretaría de Turismo de Cartagena y la Universidad del Sinú, abrió las inscripciones para una nueva cohorte de la Escuela de Oficios Hoteleros y Turísticos con una oferta de diplomados gratuitos, dirigida a personas interesadas en fortalecer sus competencias laborales y aportar al desarrollo de la ciudad.

Los diplomados tienen una duración de 159 horas presenciales, incluyen un componente de inglés básico especializado en hospitalidad y formación en habilidades blandas, y están certificados por la Universidad del Sinú.

Las clases serán de lunes a viernes en los horarios de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. (sujeto a cambios) y las áreas de formación disponibles son:

Procesos gastronómicos e innovación en la cocina (del 14 de octubre al 5 de diciembre de 2025).

Gestión e innovación de servicios turísticos (del 22 de septiembre al 31 de octubre de 2025).

Gestión en servicios de alojamiento luxury (del 14 de octubre al 27 de noviembre de 2025).

Atención premium en turismo de eventos y congresos, mesa y bar (del 22 de septiembre al 31 de octubre de 2025).

Los participantes deben haber finalizado el bachillerato y contar con disponibilidad para asistir presencialmente a clases en la sede de la universidad, en días hábiles. Son cupos limitados, la formación no tiene costo y el cumplimiento del total de horas es requisito indispensable para recibir el certificado.

¿Quieres participar? Inscríbete aquí: https://fundacionsantodomingo.org/nuestro-impacto/desarrollo-territorial/inscripcion-diplomados-turismo-hoteleria/