Cartagena recibió nuevo buque humanitario de la UNGRD para atender emergencias

Colombia fortalece su capacidad marítima para responder a emergencias.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció la llegada a Cartagena del nuevo Buque de Apoyo Logístico (BAL), una embarcación especializada que permitirá transportar asistencia humanitaria, maquinaria, agua y personal a zonas insulares y territorios de difícil acceso del Caribe y el Pacífico colombiano. El buque también tendrá capacidad para apoyar operaciones humanitarias en países vecinos.

La embarcación fue trasladada vía marítima desde Curazao hasta Cartagena en una travesía de tres días, remolcada por un buque especializado, con el fin de garantizar su arribo al país en condiciones completamente nuevas.

En Curazao se realizaron los procesos finales de adecuación, alistamiento técnico y preparación operativa antes de su llegada a Colombia.

La UNGRD destinó una inversión superior a los $58.100 millones para el desarrollo del proyecto, mientras que la Armada Nacional aporta experiencia técnica, conocimiento especializado y capacidades operativas para la ejecución del convenio.

“Colombia necesita capacidades reales y permanentes para responder de manera oportuna ante emergencias y desastres, especialmente en territorios insulares y de difícil acceso. Este buque fortalece la capacidad del Estado para llevar asistencia humanitaria, agua, maquinaria y personal especializado donde más se necesita”, afirmó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

El nuevo Buque de Apoyo Logístico permitirá movilizar asistencia humanitaria, maquinaria, carga y personal especializado en escenarios de desastre y recuperación.

Además, tendrá capacidad para transportar hasta 590 toneladas de carga, incluidos víveres, vehículos, maquinaria amarilla, agua y combustible.

La embarcación contará con una autonomía de hasta 45 días y 2.500millas náuticas, lo que permitirá operaciones prolongadas sin necesidad de reabastecimiento frecuente. Su entrada en operación está prevista para junio de 2026.

El buque llevará el nombre de ARC Guajira, como homenaje a uno de los territorios más estratégicos para la Armada Nacional y cuna del almirante José Prudencio Padilla.

Esta denominación también representa una manera de reivindicar a La Guajira, una región históricamente golpeada por la corrupción, el abandono y las brechas sociales, pero fundamental para la soberanía, la presencia del Estado y la respuesta humanitaria en el Caribe colombiano.

Además de su importancia operativa, el ARC Guajira marcará un hecho histórico para la Armada Nacional: será el primer buque de la institución cuya primera tripulación estará conformada completamente por oficiales mujeres.

La ceremonia de bautizo y puesta en operación del buque se realizará el próximo 12 de junio de 2026, fecha en la que esta nueva capacidad quedará al servicio del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de las comunidades que enfrentan emergencias en territorios costeros, insulares y de difícil acceso.

Adicionalmente, la UNGRD avanza, en convenio con COTECMAR, en la adquisición de un segundo buque de Asistencia Humanitaria, Emergencias y Desastres, diseñado para apoyo logístico y operaciones de cabotaje.

Esta nueva embarcación contará con una capacidad máxima de 210toneladas, ideal para despliegues ágiles y operaciones focalizadas en territorios afectados.

El proyecto ya inició su proceso de construcción y se estima que entre en operación en mayo de 2027, fortaleciendo las capacidades logísticas navales del país para la atención de emergencias.

Los desastres registrados en San Andrés y Providencia tras los huracanes Beta e Iota, así como emergencias ocurridas en Haití y Ecuador, evidenciaron la importancia estratégica de que Colombia cuente con capacidades marítimas especializadas para la atención de desastres.

La llegada de estos buques representa un salto en las capacidades humanitarias y logísticas del país para atender emergencias, reducir los tiempos de respuesta y proteger a las comunidades más vulnerables frente a desastres y fenómenos extremos.