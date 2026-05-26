Bolívar, en “emergencia educativa” por falta de maestros

El gobernador Yamil Arana hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional, para que se implementen mecanismos ágiles y excepcionales que permitan cubrir de manera inmediata, las vacantes docentes en las zonas más apartadas y afectadas por el conflicto armado en el departamento.

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El pronunciamiento del mandatario surge ante las reiteradas dificultades que presenta el sistema de provisión de plazas docentes a través de la plataforma Sistema Maestro, situación que —según explicó— está dejando a cientos de niños y jóvenes sin acceso oportuno a sus clases.

“Es imposible seguir esperando que Sistema Maestro llene las plazas de las zonas apartadas y golpeadas por el conflicto. El proceso es lento y tedioso, mientras los niños esperan sus clases”, manifestó el gobernador a través de un mensaje dirigido al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

El mandatario departamental señaló además que, aunque es válido que en las convocatorias participen docentes de diferentes regiones del país, en algunos casos los seleccionados terminan desistiendo de los cargos tras alegar situaciones de seguridad, dejando nuevamente vacantes las plazas.

Frente a este panorama, la Gobernación de Bolívar solicitó al Gobierno Nacional autorizar a las entidades territoriales certificadas para realizar “nombramientos exprés”, que permitan garantizar continuidad académica y evitar interrupciones en el calendario escolar.

“La prioridad son nuestros niños. No podemos permitir que la burocracia o la demora administrativa sigan alejando a nuestros estudiantes de las aulas”, enfatizó el gobernador Yamil Arana.

La administración departamental reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con el Ministerio de Educación, para encontrar soluciones rápidas y eficaces que aseguren presencia docente permanente en los municipios y corregimientos donde más se necesita.