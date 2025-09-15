En marzo del 2026 se reanudarán las audiencias del caso avenida Los Colibríes en Pereira

Pereira

En las últimas horas, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira decidió aplazar la audiencia preparatoria y reprogramarla para el 2 de marzo de 2026, con un cronograma que contempla 18 días de audiencias continuas.

El aplazamiento se produjo a petición de la defensa de los procesados, que argumentó la necesidad de contar con más tiempo para revisar la totalidad del material probatorio. Según explicaron los abogados, la Fiscalía entregó un volumen considerable de carpetas físicas y documentos digitales, pero estos últimos quedaron bloqueados por un reciente cambio en el sistema de información de la entidad, lo que ha dificultado su análisis.

La juez que lidera el proceso aceptó la solicitud, señalando que la medida busca garantizar el derecho a la contradicción, el debido proceso y el acceso completo a las pruebas antes de iniciar el juicio oral.

El caso de la avenida Los Colibríes es uno de los más relevantes en materia de infraestructura y control fiscal en Pereira, donde está siendo investigado el exalcalde Carlos Alberto Maya López, el exsecretario de infraestructura Milton Hurtado y cuatro personas más.

Recordemos que la Fiscalía estima un detrimento patrimonial cercano a los 12 mil millones de pesos, mientras que la Procuraduría, en un informe revelado a inicios del 2025, advierte que el daño a las finanzas públicas podría superar los 17 mil millones de pesos.

La ciudadanía sigue con atención el desarrollo de este proceso, dado el impacto que iba a tener la obra y que hoy está inconclusa en su primera etapa.