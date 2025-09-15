¿Cortes de energía?: Air-e anuncia adecuaciones HOY lunes en Juan de Acosta y Puerto Colombia

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

La empresa Air-e Intervenida anunció que este lunes 15 de septiembre llevará a cabo trabajos de adecuación en la infraestructura eléctrica en dos municipios del Atlántico, con el fin de garantizar mayor calidad y continuidad en la prestación del servicio de energía.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En el barrio Villa Estadio de Juan de Acosta, personal técnico adelantará el cambio de un poste y la reubicación de un transformador en el sector de la carrera 1A, entre calles 2 y 4.

Las labores se realizarán en horario continuo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, lo que podría generar interrupciones temporales en el suministro eléctrico.

¿Qué trabajos se realizarán en Puerto Colombia?

De manera paralela, en la urbanización Villa Encanto de Puerto Colombia se ejecutarán adecuaciones menores en la red eléctrica sobre la calle 16, entre carreras 7B y 9. Estas intervenciones se desarrollarán en el mismo rango horario, desde las 8:10 a. m. hasta las 4:00 p. m.

LEA TAMBIÉN: Conozca la nueva pista en el caso de Johana Baca, la mujer que cayó desde un cuarto piso, en Soledad

Air-e Intervenida explicó que estas obras forman parte del plan de modernización de la red, cuyo propósito es mejorar la confiabilidad del servicio y reducir las fallas eléctricas en los sectores beneficiados.

La compañía reiteró a sus usuarios que, en caso de dudas o reportes relacionados con el suministro, pueden comunicarse a la línea 115 o al canal de WhatsApp AVA 313 4300000.