Capturados por vender armas de fuego en las calles de suba

Bogotá

Indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá que, junto a unidades de inteligencia militar, lograron la captura de tres personas por el delito de tráfico, porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Explicaron las autoridades que esto se logró mediante información de fuente humana seguirles los pasos a tres hombres, quienes al parecer estarían involucrados en la comercialización de armas de fuego.

Estos hechos se presentaron en el barrio Rincón Norte, cuando pretendían hacer la entrega de estas armas. Gracias a la reacción oportuna de las autoridades, se logró detener a estas personas. Durante el procedimiento se les hallaron en su poder dos armas de fuego tipo revólver y fue inmovilizado el vehículo en el que se transportaban.

Los capturados de nacionalidad colombiana fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según la Policía, en esta localidad durante el año 2025 se ha logrado la captura de 86 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y sacar de circulación 68 armas de fuego.