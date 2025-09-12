¿Qué pasa con las basuras en Bogotá?: Procuraduría alerta por colapso que afectaría a los más pobres

JUSTICIA

El actual contrato de aseo en Bogotá finaliza el 27 de febrero de 2026 y aún es incierto que es lo que va a pasar con la contratación de este servicio fundamental para la capital del país.

El futuro es incierto luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) no diera el visto bueno para el nuevo modelo de recolección de basuras propuesto por la Alcaldía de Carlos Fernando Galán. Esta gestión causó la salida de Consuelo Ordoñez, entonces directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, (UAESP).

Tras esta determinación de la CRA, en CARACOL RADIO hablamos con delegados de la Procuraduría General que le han hecho seguimiento a esta situación, para prevenir una posible crisis sanitaria en la ciudad.

Posibles escenarios de la recolección de basuras en Bogotá

El hecho de que la CRA no diera el visto bueno al modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), para la próxima concesión del servicio de recolección, barrido, limpieza y transporte de los residuos sólidos en Bogotá, plantea varios panoramas.

“Descarta la posibilidad de garantizar, por vía contractual, la atención de sectores urbanos y rurales cuyas condiciones hacen inviable la competencia en libre mercado, lo que conlleva elevados riesgos para la prestación universal del servicio, la sostenibilidad operativa del esquema y la salvaguarda del interés general”, indica el Ministerio Público.

El primer posible escenario es que entraría a regir un mal llamado sistema de libre competencia para los operadores, en el que las zonas más vulnerables y de difícil acceso en la ciudad se verían afectadas.

Frente a este punto, es importanter resaltar que NO TODA la ciudad se vería afectada, sino que estamos hablando de las zonas más apartadas. Sin haber un ASE, los operadores no estarían obligados a prestar servicio en zonas de difícil acceso o periféricas.

“Si no se dan las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) Bogotá quedaría a merced de la libre competencia y pondría en riesgo más de 300.000 hogares de las zonas periféricas y básicamente donde el esquema es deficitario. Por eso hay unas áreas de servicio para que los sectores medios y altos compensen aquellos donde hay que subsidiar”, dijo el procurador segundo delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta.

Por ejemplo, no es lo mismo recoger la basura, podar el césped y barrer en una zona de fácil acceso en un barrio del Norte de la ciudad que ir a una zona rural en Usme. Lo último implica más tiempo y recursos para los operadores.

El segundo escenario podría ser que, se prorrogue el actual contrato de aseo mientras se busca una salida los requerimientos de la CRA, en ese sentido, no habría traumatismos en la prestación de este servicio.

Recomendaciones de la Procuraduría a la Alcaldía de Bogotá

Si no se llega a implementar el ASE en Bogotá, la Procuraduría pide a la Alcaldía, en cabeza de la UAESP que tomen medidas que permitan garantizar:

Recolección de basuras en zonas periféricas y vulnerables de difícil acceso.

Moderación en las tarifas de aseo para toda la ciudadanía.

Antes de la ley de garantías se implementen los contratos que garanticen el servicio de aseo correspondiente.

Se evalúe la posibilidad de prorrogar el ASE actual para poder cumplir con los requerimientos de la CRA.

Se nombre una persona en propiedad como director o directora de la UAESP para poder trabajar de forma más articulada.



