Pensión de un fallecido en Colombia: así se reparte entre familiares, porcentajes y montos

Cuando una persona fallece, no solo sus bienes materiales entran en un proceso de sucesión, pues si esta persona era pensionada, el dinero de su mesada también hace parte de ese trámite. En caso de no existir un testamento que disponga lo contrario, la legislación colombiana determina la forma en que se distribuye la pensión de sobrevivencia entre los familiares con derecho.

Es importante señalar que este beneficio no cubre a todos los parientes, sino a un grupo específico de personas cercanas al causante, lo que puede evitar disputas si se conoce con claridad la norma.

¿Quién administra la pensión de un fallecido?

La pensión de sobrevivencia en Colombia asegura protección económica a la familia inmediata de un pensionado fallecido. Conocer quiénes son los beneficiarios y qué documentos se requieren es clave para evitar demoras y conflictos durante el trámite.

La gestión del trámite depende de la entidad en la que se encontraba afiliado el pensionado: Colpensiones si era del régimen público, o los fondos privados (Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia) si estaba en el régimen de ahorro individual. Ante estas entidades deben presentarse los documentos requeridos para reclamar la prestación.

Reglas de distribución de la pensión por sobrevivencia

La pensión de sobrevivencia garantiza que los familiares beneficiarios reciban el 100 % de la mesada que percibía el pensionado. Según la ley, la repartición funciona de la siguiente forma:

Cónyuge o compañero permanente: recibe el 50 % de la pensión, siempre que demuestre al menos cinco años de convivencia con el fallecido.

recibe el 50 % de la pensión, siempre que demuestre al menos cinco años de convivencia con el fallecido. Hijos: el otro 50 % se divide en partes iguales entre todos los hijos reconocidos. Si solo hay uno, recibirá la totalidad de esa parte.

el otro 50 % se divide en partes iguales entre todos los hijos reconocidos. Si solo hay uno, recibirá la totalidad de esa parte. Aplica para menores de 18 años.

Hijos hasta 25 años que estudien o dependan económicamente.

Hijos con discapacidad, sin importar la edad.

Un ejemplo de esto es: Si un pensionado recibía $3 millones mensuales y fallece dejando esposa y dos hijos, el reparto quedaría así: la pareja accedería a $1.500.000, mientras que cada hijo recibiría $750.000 mensuales.

Documentos necesarios para reclamar la pensión

Para iniciar el proceso es indispensable presentar: