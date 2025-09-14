Capturan a 9 presuntos miembros de ‘Los Costeños’ en operativos en Barranquilla y Soledad

En una operación simultánea en varios barrios de Barranquilla y Soledad, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de ocho personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de hacer parte de una red de microtráfico vinculada al grupo criminal ‘Los Costeños’.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las acciones incluyeron nueve allanamientos y dejó además la incautación de droga, un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con actividades ilícitas.

Más información Polémica en Barranquilla por decisión judicial que otorga casa por cárcel a Digno Palomino

Los allanamientos se realizaron en los barrios El Santuario, Carrizal, La Sierrita y La Luz en Barranquilla, y en El Manantial y Reserva Los Almendros en Soledad. Según las autoridades, los inmuebles intervenidos eran usados como puntos de venta de drogas, centros de almacenamiento de dinero de cobradiarios y lugares de reunión para coordinar acciones delictivas en el Área Metropolitana.

Elementos incautados

Durante los procedimientos, la Policía incautó 2.885 gramos de marihuana, 50 gramos de cocaína, un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cinco celulares, tres tarjetas bancarias y más de siete millones de pesos en efectivo. Estos elementos, de acuerdo con la investigación, estarían ligados al funcionamiento de una red criminal al servicio del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Los Costeños”.

Más información Asesinan a disparos a integrante del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Qüenza

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta ofensiva forma parte de la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en la región.

“Se logró la captura de ocho personas y la aprehensión de un menor de edad, quienes al parecer pertenecen al grupo de delincuencia común organizada ‘Los Costeños’. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, indicó el oficial.

Asimismo, agregó que siete de los capturados ya presentaban antecedentes judiciales por delitos como hurto y tráfico de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de su participación activa en redes delictivas de la zona.